Maler-Azubis siegen mit Farbeimer-Figur

Mit einem bunten Kunstwerk aus Farbeimern haben die Maler-Azubis des Gummersbacher Nestor-Bildungsinstituts den ersten Platz beim Jugendkulturpreis des „Netzwerks gegen Rechts“ gewonnen. Bei der Preisverleihung im Drabenderhöher Stadtteilhaus wurde ihre Arbeit mit 500 Euro prämiert.

Die Figur stellt einen Menschen dar, dessen eine Hälfte feindselig blickt, die andere ist freundlich. Auf einem Brett vor seinem Kopf steht: „Du hast die Wahl.“ Malermeisterin Claudia Schuster, die die zwölfköpfige Gruppe zusammen mit ihrem Kollegen Torsten Scherkenbach leitet, verlas auf der Bühne eine gemeinsam verfasste Erklärung: „Hass entsteht nicht einfach aus dem Nichts. Aber er kann wachsen, wenn wir wegschauen, Vorurteile übernehmen oder andere Menschen nicht mehr als Menschen sehen.“

Dauerhafter Platz im Stadtteilhaus

Die Figur soll nun einen dauerhaften Platz im Foyer des Stadtteilhauses bekommen, wo die Stadt Wiehl erstmals Gastgeber des kreisweit ausgeschriebenen Jugendkulturpreises war. Die Gummersbacher Azubis haben nach Einschätzung der Jury das aktuelle Thema „Realität statt Parolen“ am besten getroffen, sagte Netzwerk-Leiterin Lara Schroeter, die durch den Abend führte.

Toleranztreppe auf dem zweiten Platz

Auf dem zweiten Platz wurde die Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus“ des Engelskirchener Aggertalgymnasiums mit 300 Euro ausgezeichnet. Die AG hat im Sommer eine „Toleranztreppe“ auf dem Schulhof in Regenbogenfarben so gestaltet, dass man dort nun über die Worte Vielfalt, Toleranz und Gemeinschaft schreitet. Schülerin Anna Lina erläuterte auf der Bühne: „Wir haben eine bunte Schulgemeinschaft und sind sehr stolz darauf. Das soll jeder sehen.“

Dritter Platz wird geteilt

Unten den 15 Einsendungen gab es so viele gute Beiträge, dass die Jury sich entschloss, den dritten Platz zu teilen. Jeweils 100 Euro bekamen die Malerklasse BNM40 des Berufskollegs Dieringhausen und der Theaterkurs des siebten Jahrgangs der Waldbröler Gesamtschule. Die Berufsschüler haben die Würde jedes einzelnen Menschen mit Street-Art-Bildern thematisiert, die nun das Schulfoyer schmücken. Der Titel lautet: „Keine Parole nimmt Dir die Krone.“

Szenische Ballade über die „Mauer“

Die Waldbröler Schüler führten ihren Wettbewerbsbeitrag vor. Die szenische Ballade „Die Mauer“ erzählt von einer Stadtgemeinschaft, die sich von einem Demagogen davon überzeugen lässt, in ihrer Stadt eine Mauer zu errichten, deren Steine symbolisch für alle Arten von Menschenfeindlichkeit stehen. Doch am Ende erkennen sie, dass dadurch nichts besser geworden ist. Als sie die aus Kartonsteine umdrehen, verwandeln sie sich in die Waldbröler „Friedensmauer“. Diese bildete einst den Grundstein für eine NS-Schule und ist ein Mahnmal, seit Schüler 1982 den Schriftzug „Nie wieder Krieg!“ anbrachten.

Musik und Poetry-Slam im Festprogramm

In Drabenderhöhe beteiligen sich Schülerinnen und Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums am Festprogramm, indem sie gegen Spende Snacks anboten. Auf der Bühne trugen die DBG-Schülerinnen Linda und Pauline Songs von Radiohead, Ayliva und John Lennon vor. Als Gast trat der Poetry-Slammer Finn Westen aus Hattingen auf und verfremdete Eric Carles bekanntes Kinderbuch: Die „kleine Raupe Widerstand“ frisst alles in sich hinein, bis sie sich als Schmetterling zu einer bunten Gesellschaft bekennt. „In Zeiten wie diesen“, hatte Westen eingangs gesagt, „ist ein Netzwerk gegen Rechts wichtiger denn je.“ (tie)