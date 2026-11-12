Nieselregen und Temperaturen unter fünf Grad können richtig jecke Karnevalisten nicht abschrecken. Da haben am Mittwoch die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Närrische Oberberger bewiesen, die traditionell am Elften im Elften ihre Sessionseröffnung feiern und dem Publikum ihre neuen Tollitäten vorstellen. Pünktlich um 11.11 Uhr läutete Bürgermeister Lukas Miebach die Feierlichkeiten mit dem Fassanstich ein.

Fassanstich durch den Bürgermeister

Zwei gezielte Schläge unter den wachsamen Augen von Senatspräsident Reinhold Müller, Vereinschef Michael Peffeköver und Sitzungspräsident Daniel Technow reichten aus, Miebach konnte das erste Bier des Tages zapfen. „Ich freue mich sehr, dass die neue Session nun endlich startet. Noch mehr freue ich mich aber auf das neue Prinzenpaar und die kommenden Veranstaltungen“, sagte der erste Bürger der Gemeinde Engelskirchen.

Dank an den Bürgermeister und Abschied des alten Prinzenpaars

Einen Dank sprach Reinhold Müller dem Bürgermeister gegenüber aus: Seine Anwesenheit bei der Sessionseröffnung und auch anderen Veranstaltungen während der Session zeige, dass die Gemeinde das Brauchtum hochhalte. Bevor er die neuen Tollitäten auf die Bühne bat, bekam das noch amtierende Prinzenpaar, Marin I. aus dem Hause Balogovic und Jolina Huhle, die Möglichkeit, sich gebührend zu verabschieden. Samt Gefolge betraten sie Bühne und dankten nicht nur dem Vorstand der KG Närrische Oberberger für die gelungene Session, sondern auch allen Jecken, die mit ihnen zusammen durch die fünfte Jahreszeit gezogen sind.

Das neue Prinzenpaar aus Reichshof-Wildberg betritt die Bühne

Nach einer kurzen Pause war es dann aber soweit. Die Karnevalisten machten sich zum Spalier parat und, begleitet von ihrem Gefolge, übernahmen Prinz Leander I. aus dem Hause Zielenbach und seine Prinzessin Nadine aus dem Hause Michalewicz die Bühne, wo sie von dem Senats- und dem Sitzungspräsidenten erwartet wurden. Und auch das Feiervolk empfing das Prinzenpaar aus Reichshof-Wildberg singend und mit offenen Armen.

„Ihr habt uns gefunden“: Die Bewerbung per Mail

„Ihr seit ein ganz besonderes Prinzenpaar, denn nicht wir haben euch gefunden, Ihr habt uns gefunden“, begrüßte Müller Prinz und Prinzessin herzlich. Denn der 56-Jährige und seine 38-jährige Lebensgefährtin hatten via Social Media den Aufruf der Närrischen Oberberger gesehen, die auf der Suche nach neuen Tollitäten für 2026/2027 waren. „Wir lieben den Oberbergischen Kreis und die Oberberger. Ich war in Wildberg lange Jahre im Karneval aktiv und bin auch schon seit elf Jahren Mitglied in der KG Närrische Oberberger“, schilderte Prinz Leander: „Und da mussten wir nicht lange überlegen und haben uns per Mail beworben.“ Er versicherte: „Wir haben da einfach Bock drauf, und heute stehen wir nun hier, feiern Sessionseröffnung, und es gibt gerade keinen anderen Platz, wo ich lieber wäre“, freute sich der 56-Jährige.

Session-Motto und Termin der Prinzenproklamation

Zielenbach ist beruflich als Vertriebsleiter für ein Maschinenbauunternehmen tätig, Prinzessin Nadine arbeitet bei einer Firma für Medizinprodukte. Nach der Vorstellung verkündete das designierte Prinzenpaar sein Motto für die Session: „Zesamme fiere, zesamme ston, met vill Hätz durch Oberberg joon“. Ihre Insignien erhalten die neuen Tollitäten im Rahmen der Prinzenproklamation am Samstag, 9. Januar, ab 18.45 Uhr, in der Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule. Tickets gibt es unter www.kall-du.de. (bs)