Brigitte Prill kann zwar den Titel des Filmes nicht mehr benennen, aber das erste Aufeinandertreffen mit Ewald Prill an jenem Herbsttag des Jahres 1956 ist ihr noch genau in Erinnerung. Ein halbes Jahrzehnt später läuteten am 30. September 1961 die Hochzeitsglocken und am heutigen Mittwoch begeht das Paar seinen 65. Hochzeitstag. „Ich war mit einer Freundin in Engelskirchen im Kino, als wir uns das erste Mal sahen. Nach der Filmvorstellung lud er mich ein, spazieren zu gehen. Das weiß ich noch genau, denn es hat geregnet“, sagt die heute 86-Jährige und lacht ob der Erinnerung. Ewald, 20 Jahre alt, fuhr damals Motorrad und wohnte in Stockheim, während Brigitte mit ihrer Familie in Loope lebte.

Wir mussten also unser erstes Ehejahr in getrennten Wohnungen verbringen. Die Eheleute Prill über die Anfänge ihrer Ehe.

„Die nächsten fünf Jahre ist er immer mittwochs und am Wochenende zwischen Stockheim und Loope gependelt. Und ich habe viel Zeit auf dem Sportplatz verbracht. Ewald war nämlich leidenschaftlicher Fußballspieler und stand für den TuS Elsenroth im Tor“, erzählt die Jubilarin. Nach der Hochzeit konnte das frisch vermählte Paar aber mitnichten die traute Zweisamkeit genießen. „Wir hatten bereits eine Wohnung in Aussicht, die wir erst nach der Hochzeit beziehen konnten. Daraus wurde aber leider nichts. Die Wohnung wurde erst ein Jahr später frei. Wir mussten also unser erstes Ehejahr in getrennten Wohnungen verbringen“, erzählen die Eheleute, sie sich ihr junges Glück dennoch nicht trüben ließen.

Am 30. September 1961 läuteten die Hochzeitsglocken für Brigitte und Ewald Prill. Copyright: Repro: Schmittgen

Das eine Jahr ging vorüber und 1962 bezogen sie ihre erste gemeinsame Bleibe in Elsenroth. Schon bald darauf begannen die Bauarbeiten für ihr Eigenheim, in das sie 1964 zogen. Parallel dazu wuchs auch die Familie. 1963, 1964 und 1966 erblickten die gemeinsamen Kinder das Licht der Welt. Ewald, als Schlosser mehr als 40 Jahre bei der Firma Kind & Co. angestellt, blieb dem Sport, besonders dem Fußball, bis ins hohe Alter treu und infizierte auch seine Frau und später die Kinder mit seiner Leidenschaft für den Sport.

Brigitte trat ebenfalls dem TuS Elsenroth bei und begleitete viele Jahre als Übungsleiterin Kinder, Erwachsene und Senioren. Zudem gab sie an der Volkshochschule Sportkurse und arbeitete zehn Jahre lang als nebenamtliche Lehrkraft an der Hauptschule in Engelskirchen, wo sie den Schulsport leitete.

Fest in Elsenroth verwurzelt, pflegte die Familie enge Bande zur Nachbarschaft. „Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben gemeinsam gute und schlechte Zeiten durchlebt“, erzählt die 86-Jährige, dass mit dem Freundeskreis auch die eine oder andere Party gefeiert wurde. Eine weitere Leidenschaft der Familie wurde das Reisen – seit mehr als 50 Jahren ist Cuxhaven ihr erwähltes Reiseziel.

„Wir haben viele Orte an der Nord- und Ostsee bereist, aber in Cuxhaven fühlen wir uns einfach pudelwohl. Zuletzt sind wir sogar mit vier Generationen dort hin gefahren“, berichtet das Jubelpaar, das mittlerweile drei Enkelkinder und sechs Urenkel hat. Ihren 65. Hochzeitstag feiern Brigitte und Ewald Prill mit der Familie und engsten Freunden im kleinen Kreis.