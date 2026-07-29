In der Gemeinde Nümbrecht ist am Mittwochmorgen (29. Juli) eine Frau leblos neben ihrem Pedelec aufgefunden worden. Nach derzeitiger Spurenlage, so teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit, gehen die Ermittler von einem Alleinunfall aus.

Ein Zeuge rief die Polizei, nachdem er die Frau gegen 6.30 Uhr auf der Straße „Am Heidchen“ zwischen den Ortschaften Harscheid und Benroth entdeckt hatte. Im Polizeibericht heißt es weiter, dass der Rettungsdienst alarmiert wurde, doch ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Verunglückten um eine 55-Jährige aus der Gemeinde handelt. Um den Hergang zu klären, wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an, heißt es im Polizeibericht.

Auf Nachfrage berichtet die Polizei, dass die Frau Schürfwunden und weitere Verletzungen hatte, zudem wies das Fahrrad Beschädigungen auf. Aber: Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass die Fahrradfahrerin auf der abschüssigen Passage von einem anderen Fahrzeug erfasst wurde.