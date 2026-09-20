Ein Ehepaar hat in Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) eine nächtliche Einbrecherin überwältigt. Dabei wurden die 62 Jahre alte Ehefrau und die 47 Jahre alte Tatverdächtige aus Lindlaer leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der Hund der Familie hatte demnach in der Nacht in dem Haus gebellt und die Bewohner geweckt. Im Hausflur überraschte die 62-Jährige eine maskierte Unbekannte, die sie unvermittelt mit einem Schlagstock angriff, wie es hieß. Daraufhin habe sich eine Rangelei entwickelt. Der Ehemann sei zu Hilfe geeilt. Gemeinsam bezwang das Paar demnach die Einbrecherin und hielt sie fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten ermitteln. (dpa/red)