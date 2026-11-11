Der Kleine Waffenschein ist im Oberbergischen weiter stark gefragt. Im laufenden Jahr stieg die Zahl der Anträge auf bislang 425 Anträge. Im Jahr 2024 waren es 358. Wir haben die Polizei zu den Zahlen befragt. Und uns erklären lassen, wer einen Antrag stellen kann. Schaut man noch weiter zurück, so wird die nach oben zeigende Kurve noch viel deutlicher. Im Jahr 2015 gingen bei der Kreispolizeibehörde gerade einmal 103 Anträge ein. Wer einen Kleinen Waffenschein besitzt, der darf im Rahmen der bestehenden Regeln Gas-, Schreckschuss- oder Signalwaffen (auch bekannt als PTB-Waffen) führen, nicht jedoch an Silvester damit Feuerwerk abfeuern.

Wie viele Neuanträge für einen Kleinen Waffenschein wurden im OBK 2026 gestellt?

Bislang wurden im Jahr 2026 425 Anträge auf Erteilung eines Kleinen Waffenscheins gestellt.

Wie viele dieser Anträge wurden bewilligt?

340 Anträge wurden bewilligt, 22 abgelehnt und 63 sind noch offen.

Wie hoch ist die Bewilligungsquote aktuell?

Derzeit liegt die Bewilligungsquote bei etwa 94 Prozent.

Was sind die Hauptgründe für eine Ablehnung?

Ein Antrag auf Erteilung eines Kleinen Waffenscheins wird in Deutschland nach dem Waffengesetz vor allem dann abgelehnt, wenn der Antragsteller die strengen Kriterien der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit oder der persönlichen Eignung nicht erfüllt. Der in der Praxis häufigste Ablehnungsgrund ist die fehlende Zuverlässigkeit, die meist durch begangene Straftaten begründet ist. Ebenso führen laufende strafrechtliche Ermittlungsverfahren dazu, dass der Antrag entweder direkt abgelehnt oder bis zum Abschluss des Verfahrens ausgesetzt wird. Ein weiterer gravierender Ausschlussgrund in dieser Kategorie sind verfassungsfeindliche Aktivitäten oder die Zugehörigkeit zu extremistischen Gruppierungen, wie beispielsweise der sogenannten Reichsbürgerbewegung.

Was sind weitere Gründe?

Neben der Zuverlässigkeit spielt die persönliche Eignung eine zentrale Rolle. Ein Antrag wird abgelehnt, wenn Anzeichen für eine Alkoholabhängigkeit oder den Missbrauch von Drogen und Betäubungsmitteln vorliegen. Auch schwere psychische Erkrankungen, Demenz oder erhebliche Verhaltensauffälligkeiten schließen die Erteilung aus, sofern der Antragsteller entsprechende Zweifel der Behörde nicht durch ein fachpsychologisches Gutachten ausräumen kann.

Ganz grundlegende, formale Ausschlusskriterien sind zudem die Geschäftsunfähigkeit, ein fehlender fester Wohnsitz in Deutschland sowie das Unterschreiten des gesetzlichen Mindestalters von 18 Jahren.

Wie haben sich die Antragszahlen im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Antragszahlen bewegen sich im Vorjahresvergleich auf einem konstanten Niveau. Die saisonalen Schwankungen lassen sich vor allem mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Einwohner des OBK begründen.

Das Waffenrecht wird regelmäßig angepasst. Welche Anpassungen gab es in den vergangenen beiden Jahren? Und welche Auswirkungen hatten diese Anpassungen?

Eine wesentliche Neuerung u.a. in Bezug auf die Erteilung des Kleinen Waffenscheins betrifft die striktere Zuverlässigkeitsprüfung durch die zuständigen Behörden. Bei der Beantragung oder den regelmäßigen Überprüfungen wird die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit mittlerweile noch engmaschiger kontrolliert. Weiterhin haben Bund und Länder massiv erweiterte Befugnisse erhalten, um Waffen- und Messerverbotszonen einzurichten. In diesen speziell ausgewiesenen Bereichen gilt ein absolutes Führungsverbot, was bedeutet, dass das Mitführen einer SRS-Waffe selbst mit einem gültigen Kleinen Waffenschein strikt untersagt ist.

Wie viele gültige Kleine Waffenscheine gibt es im Kreis?

Derzeit sind 4754 Personen Inhaber eines Kleinen Waffenscheins.

Wie hat sich dieser Bestand in den vergangenen fünf Jahren entwickelt?

Vor fünf Jahren waren 3125 Personen Inhaber eines Kleinen Waffenscheins. Demnach gab es einen Zuwachs von 1629 Erlaubnisinhabern.

Welche Verstöße liegen den Ordnungswidrigkeiten jeweils zugrunde, etwa verspätete Anträge oder nicht normgerechte Waffenschränke?

Aufbewahrungsverstöße: Wer seine SRS-Waffe zu Hause nicht vorschriftsmäßig lagert, verstößt gegen die Aufbewahrungspflichten nach § 36 WaffG. Nichtmitführen der Dokumente: Wer eine SRS-Waffe in der Öffentlichkeit mit sich führt, muss zwingend den Kleinen Waffenschein und einen gültigen Personalausweis oder Reisepass dabei haben.

Wie hat sich die Kontrolltätigkeit der Polizei in diesem Bereich verändert?

Aufgrund der veränderten Gesetzeslage hinsichtlich des Mitführens von „Waffen“ oder „Anscheinswaffen“ bei Veranstaltungen wie Volksfesten oder Sportveranstaltungen oder auch bei Versammlungen können mehr Kontrollen nach geltendem Recht durchgeführt werden. Aus hiesiger Sicht ist keine signifikante Steigerung der Fallzahlen sowie örtliche Schwerpunkte erkennbar. (ar)