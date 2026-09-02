Die oberbergische Kreisverwaltung weist darauf hin, dass der Hersteller des Online-Terminvergabesystems „TeVIS-Online“ die Seite zur Terminvergabe wegen erforderlicher Updates mit sofortiger Wirkung außer Betrieb genommen hat. Über das Systen werden auch Termine in den verschiedenen Abteilungen des Kreises gebucht.

In der Pressemitteilung heißt es: „Bereits gebuchte Termine, bspw. beim Straßenverkehrsamt des Oberbergischen Kreises, bleiben erhalten. Alle Terminbuchungen, die bis zur Außerbetriebnahme des Systems vorgenommen wurden, sind weiterhin im System vorhanden und gehen nicht verloren.“ Bürgerinnen und Bürger, die kurzfristig Termine beim Straßenverkehrsamt reservieren möchten, können diese per Mail an zulassung@obk.de oder fahrererlaubnis@obk.de buchen. Nach der Buchung erhalten sie eine schriftliche Bestätigung.

Sobald die Online-Terminreservierung der Kreisverwaltung wieder zur Verfügung steht, werde man darüber informieren, heißt es in der Mitteilung des Kreises weiter. Die erforderlichen Sicherheitsupdates werden aktuell auf allen betroffenen Instanzen eingespielt. (r)