Erneut muss sich ein Mann aus dem Süden Oberbergs wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern vor dem Landgericht in Bonn verantworten. Insgesamt sind fünf Gerichtstermine geplant, Auftakt zu dem Prozess ist am Mittwoch kommender Woche, 26. August.

Zur Last gelegt werden dem heute 46 Jahre alten Mann nach Angaben der Bonner Gerichtssprecherin Caterina Yilmaz insgesamt 14 Fälle. Im September vergangenen Jahres hatte die Bonner Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Wer Anzeige erstattet hat, ist derzeit unklar.

Das mutmaßliche Opfer ist weiblich

Der Anklageschrift zu Folge muss sich der Oberberger wegen des „sexuellen Missbrauchs an Kindern ohne Körperkontakt“ verantworten, sein mutmaßliches Opfer ist weiblich. „Der Angeklagte soll in einem Fall sexuelle Handlungen vor einem Kind und in den 13 weiteren Fällen sexuelle Handlungen vor einem Schutzbefohlenen vorgenommen haben“, führt die Sprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung. „In allen Fällen geht es um Selbstbefriedigung vor den Augen der Geschädigten, wobei der Angeklagte zum Teil Pornos dabei geschaut oder der Geschädigten gezeigt haben soll.“

Begangen worden sein sollen die nun angeklagten Taten in der Zeit zwischen Januar 2023 bis Juni 2024. Weitere Angaben zu dem Oberberger macht das Landgericht nicht, die ihm vorgeworfenen Taten bezögen sich allein auf das familiäre Umfeld des Mannes, ergänzt Gerichtssprecher Stephan Schulz auf weitere Nachfrage. Bei der mutmaßlich Geschädigten soll es sich allerdings nicht um eine leibliche Tochter des angeklagten Oberbergers handeln.

Das Urteil gegen den Mann soll am 30. September vor der achten Großen Strafkammer des Landgerichts in Bonn gesprochen werden.