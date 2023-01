Henrik Köstering ist neu in der Fraktionsspitze.

Oberberg – Henrik Köstering (22) ist neuer Fraktionsvorsitzender der oberbergischen Kreistagsfraktion der Grünen. Er ist einstimmig gewählt worden. „Die Wahl war notwendig geworden, nachdem Andrea Saynisch aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt niedergelegt hatte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen. Köstering, der wie Saynisch auch der grünen Ratsfraktion in Nümbrecht angehört, wird in der Mitteilung zitiert: „Der Vorsitz der inhaltlich stärksten Oppositionsfraktion im Kreistag ist eine spannende Herausforderung.“

Marie Brück bleibt der Doppelspitze der Grünen erhalten: „Wir alle respektieren Andreas Entscheidung und danken ihr für die gute Arbeit der vergangenen Jahre. Die zügige Entscheidung zur Nachbesetzung verstehe ich als echte Stärke.“ Andrea Saynisch legt zum 30. Juni auch ihr Kreistagsmandat nieder.