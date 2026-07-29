Wegen Markierungsarbeiten auf der A4 und der A45 müssen in den nächsten Nächten mehrere Auf- und Abfahrten gesperrt werden. Betroffen ist auch die Auf- und Abfahrt an der Anschlusstelle Eckenhagen in Fahrtrichtung Köln. Sie wird am Freitag, 31. Juli, in der Zeit von 2 bis 4 Uhr voll gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Umleitungen sind ausgeschildert, Fahrzeuge des Rettungsdienstes können jederzeit passieren, schreibt Autobahn GmbH. (r)