Eine 72 Jahre alte Frau aus Reichshof-Denklingen sitzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bonn und der Polizei soll sie ihren schlafenden Ehemann mit einem stumpfen Gegenstand mehrfach am Kopf verletzt haben.

Am Dienstagmorgen gegen 6.10 Uhr soll sich die Tat in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaars am Brugbergweg ereignet haben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gilt die 72-Jährige als dringend tatverdächtig. Polizei und Staatsanwaltschaft beschreiben die Frau als psychisch auffällig.

Ihr 76 Jahre alter Ehemann erlitt dabei Kopfverletzungen. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt und konnte dieses anschließend wieder verlassen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.