Auf Einladung des Bielsteiner Männerchors, dessen neuer Leiter Jens Schreiber aus Hilchenbach den Kontakt hergestellt hatte, hat der deutschlandweit renommierte Männerchor Sonat Vox in der evangelischen Kirche in Dieringhausen vor vollem Haus gesungen. Und er wartete mit einer Überraschung auf: Er brachte nämlich vier Sopranstimmen mit, so dass auch Werke für gemischten Chor aufgeführt werden konnten, wozu einige Sänger in die Stimmlage des Altus wechselten.

Moderne Werke in der Kirche

Herrliche moderne Werke erklangen in der Kirche – zum Beispiel das „Alleluia“ von Eric Whitacre, geb. 1970, und das wunderbare Stück „Even When He is Silent“ von Kim André Arnesen, Jahrgang 1980.

Ausgeglichene Besetzung

Aber auch Chorwerke aus älterer Zeit standen auf dem Programm, so das berühmte „Locus iste“ von Anton Bruckner und drei Chorwerke von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die ausgeglichene Besetzung der Vierstimmigkeit ergab einen Chorklang, wie man ihn bei uns selten hört, denn den meisten hiesigen gemischten Chören fehlen ja Männerstimmen.

Mucksmäuschenstill und riesiger Beifall

Mit Recht erbat sich Sonat Vox keinen Zwischenapplaus während des Auftrittes, so dass sich das Publikum erst am Ende des Programms geschlossen erhob und riesiger Beifall aufbrandete. Zuvor war es mucksmäuschenstill gewesen. Aufmerksam lauschte man auch äußerst modernen Klängen, so einem „Ave verum“ des zeitgenössischen französischen Komponisten Pierre-Arnaud Destremaut. Bei der Zugabe „Schöne Nacht“ von Wilhelm Nagel wie auch bei der zuvor erklungenen „Nacht“ von Schubert zeigte Sonat Vox, wie Männerchorgesang in Meisterschaft klingt.

Der Bielsteiner Männerchor eröffnet das Programm

Das Programm eröffnet hatte der Bielsteiner Männerchor mit einem Querschnitt aus seinem aktuellen Repertoire, welches von Friedrich Silchers „Sanctus“ über „La Montanara“ bis zum Spiritual „I Want to Go to Heaven“ reicht. Aber auch der selten aufgeführte „Gondelfahrer“ von Franz Schubert und der Eingangschoral „Von guten Mächten“ ließen aufhorchen.

Müller wirbt für Chorgesang

Der Bielsteiner Männerchor steht für eine lange, stark bedrohte Tradition. Gegründet wurde er bereits 1900. Wie vielerorts in Oberberg fanden sich damals auch in Bielstein Sangesfreudige zusammen, um den Gesang verbunden mit Geselligkeit zu hegen und zu pflegen. Elf Gründungsmitglieder machten den Anfang des „MGV Quartett-Verein Bielstein“. Mehr als 125 Jahre später verband Vorsitzender Herbert Müller in Dieringhausen seinen Dank an das so andächtige wie begeisterte Publikum mit der Hoffnung, dass das Chorwesen in Oberberg noch lange erhalten bleiben möge, und legte allen Zuhörern ans Herz, in die Chöre einzutreten, um insbesondere die eigenen Kinder und Enkel auf diesen kulturellen Schatz, der im Oberbergischen ja tief verwurzelt sei, aufmerksam zu machen. (ar)

Sonat Vox: Das 2015 gegründete Ensemble hat sich mit zahlreichen Wettbewerbserfolgen einen Namen gemacht. Zu den Erfolgen zählen der erste Platz beim Deutschen Chorwettbewerb 2018 sowie der erste Preis beim Internationalen Kammerchorwettbewerb 2022. Viele der Sänger haben ihre Wurzeln im Windsbacher Knabenchor. Das Repertoire reicht von Kompositionen Franz Schubert und Anton Bruckner bis hin zu zeitgenössischen Werken.