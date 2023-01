Viertelfinale DHB-Pokal 2021/22 VfL Gummersbach trifft auf den HC Erlangen

Gummersbach – Der Deutsche Handball-Bund hat am heutigen Freitag die Begegnungen des Viertelfinals im DHB-Pokal 2021/22 ausgelost. Der VfL Gummersbach trifft Anfang Februar auf den HC Erlangen. Die Partie findet am Wochenende des 5./6. Februar 2022 in der Schwalbe-Arena statt. Wie der VfL Gummersbach mitteilt, wird das ursprünglich für Samstag, 5. Februar, angesetzte Ligaspiel der Gummersbacher gegen den VfL Eintracht Hagen deshalb in den kommenden Tagen nach Absprache mit dem Gastverein und der HBL verlegt.

Am vergangenen Dienstag hatte sich die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson mit einem 38:26-Heimsieg gegen die HSG Nordhorn-Lingen für das Viertelfinale des DHB-Pokals qualifiziert. „Es gab bei dieser Auslosung keine guten und schlechten Lose für uns, sondern wir haben uns einfach gefreut als Zweitligist noch unter den letzten acht Mannschaften dabei zu sein“, äußert sich VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler zur Auslosung. (lth)