Der zweite Gang ist angerichtet, für kulinarisch experimentierfreudige Oberbergerinnen und Oberberger gibt es am kommenden Wochenende in Waldbröl einen dicken Nachschlag: Zum zweiten Mal servieren die „Wir für Waldbröl“-GmbH und die Agentur Heide Event aus Hennef auf dem Marktplatz ein Streetfood-Festival. Der gelungene Auftakt im vergangenen Jahr hat Chefveranstalter Markus Korell Appetit gemacht auf mehr: „Die Menschen im Süden von Oberberg sind offenbar sehr ausgehfreudig, das hat uns allen Spaß gemacht.“

So bringt der Hennefer erneut etwa 15 Stände mit in die Marktstadt, zudem baut er einen Biergarten auf und auch eine Wein- und Seccobar mit sommerlichen Trendgetränken wird es geben. Korell: „Wir möchten unseren Gästen die Gelegenheit bieten, den ganzen Tag bei uns zu verbringen, gemütlich immer wieder etwas zu probieren oder auch Gerichte zu teilen.“ Von herzhaft bis süß reicht die Speisekarte, als besonderen Gaumenschmaus nennt Korell die schnelle Küche aus Sri Lanka und Indien.

Betreiber aus dem Waldbröler Umkreis

„Hinzukommt ein großes Angebot an amerikanischen Barbecue mit Pulled Pork und Burgern – die gibt es diesmal übrigens auch frittiert.“ Und für den süßen Abschluss empfiehlt Korell Lokma, das sind frittierte Teigbällchen aus dem orientalischen Raum, oder auch die trendige „Bubble Waffle“.

Bei der Auswahl der „Foodler“, so nennt der Veranstalter die Imbisswagen, legt Korell Wert darauf, dass keiner mehr als 100 Kilometer zurücklegen muss, um nach Waldbröl zu kommen. „Etliche der Betreiberinnen und Betreiber kommen aus dem Rhein-Sieg-Kreis, für sie ist also Waldbröl um die Ecke.“ Die seien übrigens angehalten, die Preise für ihre Speisen fair zu halten, betont Markus Korell: „Um das zu ermöglichen, berechnen wir heute noch dieselben Platzmieten wie vor der Corona-Pandemie.“ Denn natürlich kennt Korell die Diskussion darum, dass die Preise einerseits und die Größe der Portionen andererseits den Spaß am Probieren verderben oder man auch schnell gesättigt ist.

Die Preise für eine normale Portion beziffert er auf zehn bis zwölf Euro, einen stattlichen Burger mit Pommes frites gebe es für etwa 15 Euro. „Auf jedem Fall haben wir bei der Premiere im vergangenen Jahr gelernt, dass ein großer Bedarf an kulinarischer Abwechslung in Waldbröl besteht, deswegen haben die Foodler richtig Bock auf die Stadt.“

Geöffnet ist das zweite Streetfood-Festival auf dem Waldbröler Marktplatz am Samstag, 8. August, von 14 bis 23 Uhr sowie am Sonntag, 9. August, von 11 bis etwa 19 Uhr.