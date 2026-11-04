Bundesweite Aktionswoche gegen Einsamkeit

„Gemeinsam in der Bibliothek“ heißt die bundesweite Aktionswoche: Der Deutsche Bibliothekenverband und das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend haben dazu aufgerufen, etwas gegen Einsamkeit zu tun, und zwar an Orten, die seit vielen Generationen Raum für Austausch und Begegnungen bieten. Die Stadtbücherei Waldbröl beteiligt sich, weil auch sie sich als ein Ort versteht, „in dem sich Menschen jeden Alters treffen und ins Gespräch kommen können“.

Treffen im Bürgerhaus mit Onleihe und Onlinetreff

Am Freitag, 11. November, lädt die Stadtbücherei deshalb zu einem Treffen in ihren Räumen im Bürgerhaus, Kaiserstraße 82, ein. Zwischen 15 und 18 Uhr gibt es dort die Möglichkeit, nicht allein die Bücherei sondern auch das Projekt „3-Klang“ der Evangelischen Kirchengemeinde Waldbröl kennenzulernen. Die Mitarbeiterinnen der Bücherei erläutern den Zugang zur „Onleihe“, sprich den digitalen Zugang zur Bücherei. Gleichzeitig findet der „Onlinetreff“ der evangelischen Kirchengemeinde statt. Ehrenamtliche Helfer und Helferinnen stehen den Ratsuchenden zur Verfügung und beantworten Fragen rund um Handy, Tablet und PC.

Memory-Spiel, Verlosung und Kaffee

Die Initiatorinnen aus Bücherei und Kirchengemeinde haben sich außerdem kreative Angebote für den Nachmittag ausgedacht. So können die Besucher daran mitwirken, ein Memory-Spiel rund um das Thema Lesen zu gestalten. Für alle Besucher, die noch keinen Leseausweis haben, gibt es die Möglichkeit, eine Jahresmitgliedschaft zu gewinnen. Denn es werden an diesem Nachmittag drei Gutscheine für die Bücherei verlost. Und natürlich gibt es auch Kaffee und Gebäck, versprechen die Gastgeber.

Das Projekt „3-Klang“ der Kirchengemeinde

Das Projekt „3-Klang“ der evangelischen Kirchengemeinde gibt es seit 2024, initiiert wurde es im Rahmen des Programms „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ des Bundesministeriums und des Europäischen Sozialfonds Plus. Mit verschiedenen Angeboten sollen dort vor allem Menschen angesprochen werden, die auf dem Weg in die Rente oder schon in Rente sind.

Ministerin appelliert: „Trauen Sie sich“

Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sagt über die Büchereiaktion: „Einsamkeit kann alle treffen, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft. Sie betrifft nicht nur einzelne Personen, sondern auch die Gesellschaft insgesamt. Orte, an denen Menschen zusammenkommen können, sind deshalb nicht nur entscheidend für unser persönliches Wohlbefinden, sondern auch für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.“ Mit dem Aktionsmonat gegen Einsamkeit setze man dort an. Die Ministerin appelliert: „Trauen Sie sich: Manchmal braucht es nur einen ersten Schritt, denn vielleicht geht es dem Menschen neben Ihnen ganz ähnlich.“ (tie)