Insgesamt 1070 Traubeneichen und Linden haben Bergneustädter Schülerinnen und Schüler am Dienstagmorgen auf einem Flurstück im Stadtteil Wiedenest gepflanzt. Bei eisigen Temperaturen und fünf Grad unter Null musste allerdings auch schwereres Gerät zur Unterstützung her: Die Mitarbeiter eines Forstunternehmens sowie Angestellte des städtischen Bauhofs bereiteten die Pflanzstellen mit Motor-Bohrgeräten vor, sodass die Aktion schnell voran ging und die Setzlinge zügig in die Erde kamen. Michael Hesse, für den Raum Bergneustadt zuständiger Förster des Landesbetriebs Wald und Holz NRW, erklärte, wie die jungen Bäume fachgerecht gepflanzt werden. Wer wollte, konnte auch mit dem Spaten selbst Hand anlegen und eine vorgezeichnete Stelle im Waldboden ausheben. Wasser benötigen die jungen Bäume aber vorerst nicht, der Untergrund ist momentan feucht genug.

Die Eiche macht Hoffnung

Ebenfalls in Wiedenest vor Ort waren gestern Bergneustadts Bürgermeister Matthias Thul, Markus Franz, der Klimaschutzmanager der Stadt, Guido Berghoff als Stiftungsleiter von Robin Gut sowie Vertreter der Sparkasse Gummersbach und Lehrkräfte der beteiligten Schulen, also des Wüllenweber Gymnasiums, der Hauptschule sowie der Gemeinschaftsgrundschule Hackenberg.

Bevor gebuddelt wurde, begrüßte Berghoff die Unterstützer der Pflanzaktion, die Teil von „NRW pflanzt“ ist. Von Förster Hesse erhielten die Schülerinnen und Schüler eine ganze Menge Informationen zu den Baumarten – insbesondere betonte der Waldfachmann, dass die Traubeneiche als klimaresistent gelte und dass die Waldbesitzer viel Hoffnung für die Zukunft in sie hineinsetzen. Durch ihren Biologieunterricht waren alle etwa 70 Schüler aber auch schon bestens auf den gestrigen Aktionstag vorbereitet.

730 Bäume von der Sparkasse

Die Initiative kam von Bürgermeister Thul. Markus Franz wandte sich daraufhin im Auftrag der Stadt zunächst an die Stiftung Robin Gut. Nach deren Zusage für das Projekt und einem Besuch der Schulen schrieben dann die Schülerinnen und Schüler die Bergneustädter Firmen an, um Baumspenden zu sammeln – und zwar mit individuellen und handgeschriebenen Briefen direkt an die jeweiligen Geschäftsführer. Die Resonanz hierauf war ausgezeichnet und obendrein gab es für jeden gestifteten Baum auch noch Geld für die Fördervereine der Schulen. In der GGS Hackenberg wird dieses beispielsweise für eine neue Rutsche verwendet, wie Schulleiterin Alexandra Stahl-Hochhard gestern im Gespräch berichtete. Den größten Anteil der Bäume, nämlich genau 730 Exemplare, stiftete die Sparkasse Gummersbach.

Bürgermeister Thul freute es, dass der Nachwuchs über die Pflanzaktion in Kontakt mit der Natur kam, was sicher besser als jede Schulstunde sei. Bestätigt bekam er das sofort: Mazar und ihre Mitschülerinnen aus der Klasse 6a der Hautschule betonten, dass es wichtig sei, das die Menschen zusätzliche Bäume pflanzten. Einige könnten sich eine Aufgabe in der Natur auch später als Beruf vorstellen, sie hatte gestern trotz der ungemütlichen Temperaturen das Pflanzfieber gepackt.

Eine Million sind das Ziel

„NRW pflanzt“ ist eine Aktion der Kölner Robin Gut Stiftung, gegründet wurde sie im Jahr 2025 von dem Fernsehmoderator und Journalisten Dieter Könnes und der Wirtschaftswissenschaftlerin Nadine Büscher nach deren Engagement für das überflutete Ahrtal im Jahr 2021. Gemeinsam mit Kommunen, Schulen und Unternehmen möchte die Organisation dabei helfen, geschädigte Wälder wieder aufzuforsten und bisherige Monokulturen der Forstwirtschaft durch klimabeständige Mischwälder zu ersetzen. Vor allem aber ist es das Stiftungsziel, möglichst viele Menschen für mehr Naturschutz zu begeistern. Ein Teil der Spenden fließt zudem auch in soziale Projekte. Oberstes Ziel von Robin Gut ist es, in den kommenden Jahren insgesamt eine Million neuer Bäume in Nordrhein-Westfalen in die Erde zu bringen. Rund 1000 davon stehen jetzt in Wiedenest.