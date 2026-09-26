Vom Schwimmbad aus ab auf den reißenden Fluss ging es für acht junge Trainerinnen und Trainer der DLRG-Ortsgruppe Wiehl. Der diesjährige Trainerausflug führte sie auf die Lahn und verband Kanusport und Naturerlebnis mit Teamarbeit, Austausch und Spaß, heißt es vonseiten der Ortsgruppe.

Untergebracht war die Gruppe in einem Tipi-Dorf in der Ortschaft Weilburg, wo auf Feldbetten übernachtet wurde. Nach einem ersten gemeinsamen Grillabend ging es für die Gruppe am nächsten Tag mit der Lahntalbahn nach Leun. Von dort aus paddelten die Teilnehmenden mit zwei Vierer-Kanus zurück nach Weilburg.

Es ging auch um Teamarbeit und Koordination

Dabei wartete mit Schleusen auch eine neue Herausforderung auf die jungen Trainer, heißt es im Bericht der DLRG. Somit standen neben dem Spaß auch Teamarbeit und Koordination auf dem Programm. „Gerade solche Situationen zeigen, wie wichtig es ist, miteinander zu kommunizieren und sich aufeinander zu verlassen“, teilt die DLRG Wiehl mit. Beim Schleusen, musste mindestens eine Person aus jedem Kanu aussteigen und den Vorgang unterstützen. Den Abend ausklingen ließen die Oberbergerinnen und Oberberger bei Lagerfeuer, Stockbrot und Marshmallows.

Am nächsten Tag folgte eine zweite Kanuetappe. Von Weilburg aus paddelte die Gruppe erneut rund 15 Kilometer – diesmal flussabwärts bis nach Aumenau. Die Strecke führte durch Tunnel und erneut durch Schleusen, heißt es im Bericht. Nach einer Pause in Fürfurt nahm die Gruppe die letzte Etappe in Angriff nahm. Mit der Lahntalbahn ging es schließlich zurück nach Weilburg und von dort aus wieder nach Hause.

Mit der Aktion wolle man sich bei ihren jungen Ehrenamtlern für deren Engagement am Beckenrand bedanken, schreibt die DLRG Wiehl. „Unsere Trainer investieren Woche für Woche ihre Freizeit, um Kindern und Jugendlichen das Schwimmen beizubringen. Das Wochenende war eine schöne Gelegenheit, um gemeinsam Zeit zu verbringen und ihnen dafür zu danken“, betont Tammi Salzig, stellvertretende Ausbildungsleiterin der DLRG Wiehl. So habe das Motto des Wochenendes gleich doppelt gepasst, denn beim Kanufahren saßen die jungen Trainerinnen und Trainer der DLRG Wiehl tatsächlich gemeinsam in einem Boot.