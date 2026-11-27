Kennenlernen in Bochum

Zwischen dem Tag ihres Kennenlernens und dem Tag der standesamtlichen und kirchlichen Hochzeit liegen gerade einmal elf Monate und zehn Tage. Heide-Marie und Horst Lücke trafen am 17. Januar 1961 in einer Gaststätte in Bochum erstmals aufeinander. Sie begleitete Arbeitskollegen, er einen Freund. Sie verstanden sich auf Anhieb.

Verlobung und Hochzeit binnen eines Jahres

Fünf Monate später, an Heide-Maries 18. Geburtstag, wurde im Kreise der Familie Verlobung gefeiert. Die Hochzeit folgte auf dem Fuße – am 27. November wurde der Bund fürs Leben geschlossen. Standesamtlich und kirchlich am gleichen Tag. Es folgte eine Feier mit dem erweiterten Familienkreis und Freunden in der Gaststätte, die die Eltern der Braut leiteten. Heute ist der Tag der Hochzeit 65 Jahre her – und noch immer sind die Eheleute ein Herz und eine Seele.

Die ersten Ehemonate und der Umzug nach Marl

Das frisch vermählte Paar konnte die Zweisamkeit anfangs aber nur in den Abendstunden und immer nur ein paar Stunden genießen. Horst tat seinen Dienst als Polizeibeamter. „Da herrschte Kasernenpflicht. Meine Frau lebte in den ersten Monaten noch im Haus ihrer Eltern“, erinnert sich Horst an die Anfänge ihres gemeinsamen Lebens. Als sich im Juni 1962 der erste Nachwuchs ankündigte, siedelte Heide-Marie zu den Eltern ihres Mannes um. Sie wohnten in Marl, in der Nähe von Gelsenkirchen. Im Oktober folgte auch Horst, nun junger Familienvater, seiner Frau nach Marl. Dort suchten sich die Lückes ein eigenes Zuhause – und das nicht zu spät, denn im Mai 1963 folgte bereits die Geburt von Tochter Nummer zwei. Heide-Marie hatte mit der Geburt der gemeinsamen Kinder ihren erlernten Beruf als Hotelfachfrau an den Nagel gehängt und sich fortan um Kinder und Heim gekümmert.

Eigenheim in Oberwiehl

Am 27. November 1961 gaben sie sich das Ja-Wort. Copyright: Repro: Schmittgen

Zehn Jahre später wollte sich die Familie den Traum eines Eigenheims erfüllen, und auf der Suche nach geeignetem Bauland wurden sie auf eine Anzeige betreffend eines Grundstücks in Wiehl-Oberwiehl aufmerksam. „Wir haben es zusammen besichtigt und wussten sofort, dass das der richtige Ort für uns ist“, so die heute 83-Jährige. Gesagt, getan. Horst, der mittlerweile in Bergisch Gladbach seinen Dienst als Polizist versah, und Heide-Marie bauten das Haus in Eigenleistung – der Umzug konnte zum 1. Mai 1975 über die Bühne gehen. Die vierköpfige Familie wurde von Heide-Maries Eltern begleitet - Vater und Mutter wurden bis zu ihrem Tod 1980 und 1986 liebevoll von ihrer Tochter gepflegt.

Berufsleben und Ruhestand

In den folgenden 19 Jahren bis 1994 arbeitete Horst bei der Polizei in Wiehl, wechselte dann zur Kripo nach Gummersbach und ging 1999, am Tag seines 60. Geburtstags, in den wohlverdienten Ruhestand.

Urlaub, Engagement und Hobbys

Als Familie verbrachten sie den einen oder anderen Urlaub in Spanien oder Österreich. Das Ehepaar engagiert sich aber auch im Freundeskreis Wiehl/Jokneam. Sie gehörten drei Mal einer Reisegruppe an, die die Partnerstadt in Israel besuchte und hießen gleichwohl Gäste aus Jokneam bei sich willkommen. Eine weitere Leidenschaft, die Heide-Marie für sich entdeckte und die sie mit einer ihrer Töchter teilt, ist das Sammeln von Nussknackern. Zudem leben bei der Familie Hühner und Hähne vom Aussterben bedrohter Rassen.

Familie und Jubiläumsfeier

Sehr zur Freude der Jubilare ist die Familie mit den Jahren weiter gewachsen. Drei Enkelsöhne und mittlerweile auch ein Urenkelkind erweitern den Kreis der Familie. Und wie wird das Jubiläum gefeiert: im Kreise der Familie bei einer Bergischen Kaffeetafel. (bs)