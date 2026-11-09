Sieben Schulen im Kreis ausgezeichnet

Sieben Schulen aus dem Oberbergischen Kreis sind im Rahmen des gleichnamigen Landesprogramms als „Schulen der Zukunft“ ausgezeichnet worden. Damit wurde ihre pädagogische Arbeit im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung gewürdigt. Insgesamt gehören inzwischen 25 Bildungseinrichtungen aus dem Kreis zu diesem Netzwerk. Das Landesprogramm unterstützt sie dabei, nachhaltige Entwicklung zum Thema im Unterricht zu machen.

Feier in Köln mit Musical-Auftritt

Die Auszeichnungsfeier für den Regierungsbezirk Köln fand jetzt im Museum am Neumarkt im VHS-Forum in Köln statt. Die Grundschule Oberwiehl wurde dort mit der höchsten Auszeichnungsstufe geehrt, nachdem die Lehrkräfte die dafür erforderlichen Fortbildungen besucht haben. Die Veranstaltung bot neben der Würdigung des Engagements zahlreicher Schulen ein kulturelles Programm, berichtet die Oberwiehler Schulleiterin Nadine Safarik-Rohr und freut sich, dass der Chor ihrer Schule unter Leitung von Kathrin Belo und Rebekka Suhr einen Beitrag leisten durfte: Die Kindern hätten für den Ausschnitt aus dem selbst geschriebenen Umweltmusical „Mission Wald“ tosenden Applaus bekommen. Nadine Safarik-Rohr sagt über die Auszeichnung: „Sie ist eine Wertschätzung der Arbeit der gesamten Schulgemeinde. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den vielen Institutionen in unserem Schulumfeld. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, für unsere Kinder eine wertvolle Zukunft mitzugestalten und sie stark und resilient für die Herausforderungen von morgen zu machen.“

Nachhaltige Bildung wird an der Schule gelebt

Die Auszeichnung unterstreiche, dass nachhaltige Bildung an der Grundschule Oberwiehl nicht nur ein pädagogisches Konzept ist, sondern aktiv von allen gelebt wird, sagt Safarik-Rohr. Ob durch kreative Projekte wie das Umweltmusical, die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, Aktivitäten im Schulalltag oder das nachhaltige Gebäudemanagement: „Die Kinder werden dazu ermutigt, Verantwortung zu übernehmen, ihre Umwelt bewusst wahrzunehmen und ihre Zukunft aktiv mitzugestalten.“

Delegation aus Wiehl und Feier an der Schule

Begleitet wurde die Oberwiehler Delegation von Tim Vogel und Thorsten Richling aus der Wiehler Stadtverwaltung. Am heutigen Montag wird die Auszeichung gemeinsam mit Eltern, Freunden und Unterstützern gefeiert. (tie)