Bei einem Alleinunfall am Freitagabend (30. Oktober) haben sich ein 35-jähriger Autofahrer aus Wiehl und sein 32-jähriger Beifahrer aus Gummersbach Verletzungen zugezogen. Der Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt mutmaßlich unter Alkoholeinfluss.

Nach Angaben der Polizei war der 35-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seinem BMW auf dem Hömeler Weg in Höhe des Übergangs zur Bergstraße unterwegs. Im Bereich einer Brücke kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Betonfundament.

Atemalkoholtest fällt deutlich positiv aus

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 32-jährige Beifahrer schwere Verletzungen. Der Fahrer selbst wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide Männer zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme führten die Polizisten und Polizistinnen bei dem 35-Jährigen einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der deutlich positiv ausfiel. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. (red)