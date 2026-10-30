Die Scheune wird zum Königsschloss

Die Kulturscheune in Wiehl-Oberholzen ist in den Ferien einige Tage lang zum Königsschloss geworden. Grund war „So ein Theater“, ein Projekt der Interessengemeinschaft lebendiges Oberholzen (IglO) unter der Leitung der Bergneustädter Künstlerin Christine Bretz. Möglich wurde es durch die Förderung durch das Landesprogramm „Kulturrucksack NRW im Oberbergischen Kreis“.

Aufführung nach einer Woche Probenarbeit

Wie die Veranstalter berichten, gab es Gelegenheit für Verkleidung, Maskerade und Rollenspiel. Höhepunkt war die Aufführung des Stückes „Aufruhr in Buxtehude“, das die Zuschauer mit kräftigem Applaus belohnten. Die Protagonistinnen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren hatten es in einer Woche täglich für fünf Stunden zusammen mit der Kursleiterin selbst entwickelt und einstudiert. „Da steckte eine Menge Arbeit hinter und, wie man deutlich spüren konnte, mindestens ebenso viel Spaß.“

„Frauen an die Macht“ im Königreich Hasenfuß

Das Motto lautete „Frauen an die Macht“. In diesem Sinne versuchten die Theaterfiguren mit Tricks und Ränken, die männliche Konkurrenz auszuschalten. Dabei ging es im „Königreich Hasenfuß“ recht lustig zu. Für alle Beteiligten sei ganz klar gewesen, dass sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, versichert die Interessengemeinschaft. Das pädagogische Angebot soll fortgesetzt werden.

Nächster Termin: Adventskonzert in der Scheune

Der nächste Termin in der Scheune ist ein Konzert am Freitag, 4. Dezember, 19 Uhr. Das Ensemble Kurtzweyl und Freunde spielt Musik zur Advents- und Weihnachtszeit. Der Eintritt frei, eine Spenden erwünscht. (tie)