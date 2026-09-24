Die Eissporthalle in Wiehl feiert an diesem Wochenende ihr 50-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Feierlichkeiten richtet der TuS Wiehl unter anderem ein kleines Eishockeyturnier (Samstag, 14 Uhr ) aus. Mittendrin Eishockeyspieler der ersten Stunde, die Wiehler Grizzlies.

Als es mit der Eröffnung der sehr innovativen mit Solarmodulen bestückten Eishalle 1976 die Möglichkeit in Wiehl gab, Eishockey zu spielen, nutzten viele Pioniere unterschiedlichen Alters ihre Chance. Die erste Mannschaft waren die Grizzlies und zu den ersten Nachwuchsspielern des TuS Wiehl gehörten Michael Bluhm und Hans-Jörg Stoffel, die auch heute 50 Jahre später, immer noch ihre Schlittschuhe für die Wiehler Grizzlies schnüren.

Die Wiehler Hobbymannschaft ist auch eine Traditionsmannschaft. Mehrere Generationen von Eishockeyspielern, die für die 1. Mannschaft des TuS Wiehl gespielt haben, sind ihrem Sport über Jahrzehnte treu geblieben.

Jeden Freitag treten die Grizzlies bis heute in der Wiehler Eishalle zum Training an. Copyright: privat

Jeden Freitag in der Saison treffen sie sich in der Eishalle, zwei Mannschaften werden gewählt und es wird um jeden Zentimeter auf dem Eis gekämpft.

Über den Sport sind lebenslange Freundschaften entstanden, die auch trotz großer Entfernungen nicht abbrechen. Simon Dörling beispielsweise, Spieler des TuS Wiehl in den 80 Jahren, lässt es sich bei Heimatbesuchen aus Neuseeland nicht nehmen, mit seinen ehemaligen Mitspielern aufs Eis zu gehen. Auch Urs Wellhoener, Mittelstürmer in einer Reihe mit Christof Stranzenbach und Thorsten Grahl in den 90er Jahren, besucht seine Freunde, mit denen er das Eishockeyspielen von der Picke auf in Wiehl erlernte, regelmäßig aus Pittsburgh, USA.

Fast die gleiche Reise unternimmt auch Julian Binavince hin und wieder, der wohl beste kanadische Stürmer, der je für den TuS Wiehl spielte, um den alten Weggefährten zu zeigen, dass er nichts verlernt hat. Mal bringt er ein paar Freunde mit, die Wiehl und Deutschland kennenlernen wollen, und in der vergangenen Saison seinen Sohn, der sichtbar das Talent vom Vater geerbt hat.

Die Grizzlies sind ein generationenübergfreifendes Team

Überhaupt sind die Grizzlies eine generationenübergfreifende Mannschaft. Mit Jürgen und Sam Nohl, Thomas und Ben Kautschke, Wolfgang und Mats Göbel stehen Väter und Söhne, wenn es der Spielplan der ersten Mannschaft erlaubt, freitags gemeinsam auf dem Eis. Die Spieler wissen, dass sie nach ihrer aktiven Zeit im Spielbetrieb mit den Grizzlies immer einen Ort haben, wo sie ihren Sport noch lange weiter betreiben können.

Die Grizzlies engagieren sich aber auch abseits des Eises und stellen immer wieder erfolgreich Trainer für die unterschiedlichen Mannschaften des TuS Wiehl. Wolfgang Göbel begleitet die U20 schon viele Spielzeiten sehr erfolgreich. Mit Stefan Berz stellten die Grizzlies von 2016 an über zehn Jahre den ersten Vorsitzenden des TuS Wiehl.

Besonders stolz sind die Grizzlies, dass mit Mirko Lüdemann und Jörg Mayr, zwei ehemalige Nationalspieler regelmäßig mit aufs Eis gehen. Der Kontakt kam über Peter Lutter und Martin Ondrejka zustande. Beide haben in Wiehl mit dem Eishockey begonnen, gingen dann zum Kölner EC und schafften dort den Sprung in die Profimannschaft. 1995 feierte Martin Ondrejka mit Lüdemann und Mayr die Deutsche Meisterschaft.

Doch auf dem Eis und später in der Kabine sind alle gleich, egal ob Deutscher Meister oder Amateur. Jüngster Höhepunkt der Grizzlies abseits des Eises war der Besuch des olympischen Eishockeyturniers in Mailand im Februar. 50 Jahre Eishalle in Wiehl summieren sich auf über tausend Jahre Eishockey mit unvergesslichen Geschichten, Anekdoten und Freundschaften.

Zu den Grizzlies gehören: Arthur Hettich, Willi Unger, Uwe Schmidt, Rüdiger Groß, Christoph Kurz, Hans-Jörg „Emma„ Stoffel, Michael Blum, Jürgen Nohl, Sam Nohl, Stefan Berz, Peter Rieder, Tim Schmidt, Lars Geitz, Thomas Kautschke, Thomas Dick, Oliver Kreuder, Dieter Block, Christof Stranzenbach, Thorsten Grahl, Peter Lutter, Lars Peter Ruhnke, Martin Ondrejka, Simon Ondrejka, Axel Hemcke, Jan-Holger Hemcke, Holger Stülp, Nils Wiedenhöft, Sebastian Schmitz, Martin Patron, Pasqual Gusen, Kevin Barden, Akio Finkenrath, Benjamin Noß, Wolfgang Göbel, Philipp Heckmann.