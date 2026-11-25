Auf Antrag der Grünen stand am Montag das Thema Wiehltalbrücke auf der Tagesordnung des Kreisentwicklungsausschusses. Zwei Vertreter der Autobahn GmbH informierten detailliert über den Zustand der Brücke, den aktuellen Stand des Baus einer Schrankenanlage für Laster mit mehr als 44 Tonnen Gewicht aber auch über die Pläne, eine neue Brücke zu bauen. Dem Ausschuss berichteten Friederike Ascheid, Leiterin der Außenstelle Köln, und Andreas Zenz, Bereichsleiter für Bau und Erhaltung in der Außenstelle Köln.

Risse in der stählernen Fahrbahnplatte

Die Wiehltalbrücke ist 705 Meter lang und wurde 1971 gebaut. Täglich fahren rund 50.100 Fahrzeuge darüber, davon etwa 7200 Lkw. Vor allem die stählerne Fahrbahnplatte bereitet Sorgen, wie die Experten am Montag deutlich machten. Zwischen den Steifen und dem Fahrbahnblech gibt es Risse, die teilweise ins Material laufen.

Lastbeschränkung wird massiv missachtet

Daher wurde bereits vor zwei Jahren reagiert: Seit November 2024 gilt eine Lastbeschränkung und der Verkehr wird einstreifig geführt. Die Autobahn GmbH stellt jedoch weiterhin massive Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Schwerste Lkw donnern nach wie vor über die marode Wiehltalbrücke. Messstreifen erfassen seit September 2025 die tatsächliche Belastung. Temporär eingesetzte Waagen zeigen zu schweren Fahrzeugen an, dass sie abfahren sollen. Ordnungsbehörden kontrollieren vor Ort, soweit Kapazitäten von Autobahnpolizei und Bundesamt für Logistik und Mobilität dies zulassen.

Schrankenanlage: Zeitplan gerät ins Wanken

Vor dem Hintergrund, dass alle bisher getroffenen Maßnahmen nicht die erforderliche Wirkung gezeigt haben, wurde nun die nächste Phase eingeläutet: Der Bau jener Lkw-Differenzierungsanlage, die aktuell entsteht. Ziel ist die vollständige Inbetriebnahme bis Ende 2026. Der Zeitplan gerät allerdings aktuell ins Wanken.

Die Arbeiten an der Schrankenanlage in Fahrtrichtung Olpe dauern länger, weil Asphalt- und Markierungsarbeiten nur bei trockenem Wetter und bestimmten Temperaturen möglich sind. Außerdem wurden, wie mehrfach berichtet, Schäden in der Fahrbahn entdeckt. Um später keine zusätzliche Vollsperrung zu brauchen, bündelt die Autobahn GmbH die Fahrbahnsanierung mit der aktuellen Sperrung.

Aktuell wird die Schranke gebaut. Copyright: Reiner Thies

Vollsperrungen der A4 in beide Richtungen

Für Autofahrer gilt: In Fahrtrichtung Olpe ist die A4 zwischen Engelskirchen und Bielstein voraussichtlich bis Freitag, 4. Dezember, gesperrt. In Richtung Köln ist der Abschnitt zwischen Reichshof/Bergneustadt und Bielstein seit dem gestrigen Montag, 23. November, vollgesperrt. Der Verkehr wird über Landesstraßen umgeleitet. Eine Verlängerung der Sperrung ist möglich. Der Teilabschnitt Gummersbach–Bielstein in Richtung Köln soll jedoch früher freigegeben werden, sofern das Wetter mitspielt.

Verstärkungen und Notfallkonzept für die alte Brücke

Bis zum Neubau der Wiehtalbrücke soll das alte Bauwerk offen bleiben, wie noch einmal deutlich wurde. Dafür sind weitere Verstärkungsmaßnahmen geplant: Noch 2026 werden Beulsteifen an stark verformten Stegen eingebaut, ab dem ersten Quartal 2027 folgen Arbeiten am Überbau über etwa zwei Jahre. Die Lastreserven seien gering, hieß es.

Für den Fall einer weiteren Verschlechterung arbeitet die Autobahn GmbH an einem regionalen Notfallkonzept, im schlimmsten Fall droht eine Begrenzung des Schwerverkehrs auf 3,5 Tonnen.

Vorplanung für Neubau

Was den Ersatzneubau betrifft, so ist dieser noch in der Planungsphase. Die Grundlagenermittlung läuft bis 2026, danach folgen Vorplanung und Entwurfsplanung ab 2027, mindestens zwei Jahre lang. Parallel laufen das Genehmigungsverfahren nach Paragraf 4 Fernstraßengesetz und die Umweltuntersuchungen. Dabei geht es unter anderem um die Naturschutzgebiete Steinbruch Weiershagen und Steinbruch Wiehau sowie um Wanderfalke, Zauneidechse und Großes Mausohr. Auch Grunderwerbsgespräche mit betroffenen Eigentümern haben bereits begonnen. Einen Termin für die Fertigstellung des Neubaus nannte die Präsentation nicht.