Der Energieparkentwickler UKA lädt alle Interessierten für Dienstag, den 24. November, zu einem Infomarkt über den geplanten Windpark Unnenberg ein. Die offene Veranstaltung mit Messecharakter findet von 18 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle, Auf der Rosenthaler Höhe 8, in Lieberhausen statt.

Seit Monaten bekannt

Bereits vor einigen Monaten waren die Pläne bekannt geworden. Anwohnerinnen und Anwohner können an den einzelnen Infoständen sich über die Planungen informieren und persönlich mit dem Projektteam ins Gespräch kommen. „Der Infomarkt gibt uns die Gelegenheit, den Planungsstand verständlich zu erläutern und die nächsten Schritte aufzuzeigen. Wir nehmen uns bewusst Zeit, um die Fragen vor Ort direkt und verständlich zu beantworten“, sagt Projektleiterin Melanie Jaschinski.

Themen der Infostände und weitere Ansprechpartner

Die Stände behandeln unter anderem Themen wie Natur- und Artenschutz, Beteiligung, technische Aspekte wie Schall sowie Schatten und die Projektierung im Forst. Neben UKA ist auch die Landesenergieagentur NRW.Energy4Climate vertreten. Die Landesgesellschaft unterstützt unter anderem Kommunen auf dem Weg zur Klimaneutralität und steht als weitere Ansprechpartnerin für Fragen zur Verfügung.

Zwei Anlagen auf Kalamitätsflächen

Das Vorhaben liegt wie schon berichtet zwischen den Ortschaften Unnenberg, Frömmersbach und Obernhagen, südlich des Unnenbergturms und östlich der Talbeckerstraße. Geplant sind zwei Windenergieanlagen auf forstwirtschaftlich genutzten Kalamitätsflächen. Damit werden laut UKA bereits geschädigte Waldflächen für die Energiewende genutzt, zusätzliche Eingriffe in intakte Bestände sollen weitgehend vermieden werden, wie der Investor in seiner Mitteilung noch einmal ausdrücklich betont. Rechnerisch decken zwei Anlagen den Jahresstrombedarf von rund 7600 Zwei-Personen-Haushalten und vermeiden rund 18.000 Tonnen CO2-Äquivalente.

Planungsrecht und Genehmigungsantrag

Das Vorhaben liegt im „Windvorranggebiet GM_MAR_01“. Mit der dort verbindlich festgelegten Konzentrationsfläche bestehe seit dem 19. Dezember 2025 das erforderliche Planungsrecht für die Windenergienutzung an diesem Standort, berichtet der Investor. UKA will in diesem Jahr noch den Genehmigungsantrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz stellen.

Natur- und Artenschutz, Abstände

Natur- und artenschutzrechtliche Belange seien bereits im Zuge der Aufstellung des Regionalplans geprüft worden und werden im Genehmigungsverfahren durch vertiefende Gutachten weiter konkretisiert. Die Abstände zur Wohnbebauung würden im Rahmen der Planung berücksichtigt, die Einhaltung der landesrechtlichen Anforderungen werde im Genehmigungsverfahren nachgewiesen.

Zusatzeinnahmen für Kommunen

Mit dem nordrhein-westfälischen Beteiligungsgesetz für Windenergieanlagen an Land erhielten angrenzende Kommunen mehr finanzielle Teilhabe. Für Gemeinden entstünden damit verlässliche Zusatzeinnahmen, etwa für Daseinsfürsorge, Infrastruktur oder Klimaschutzmaßnahmen. Die konkrete Höhe und Ausgestaltung der Teilhabe richte sich nach dem Gesetz, aber auch der Anlagengröße und der tatsächlich eingespeisten Strommenge, erläutert UKA. Nach Genehmigungserhalt würden die Gespräche mit der Standortgemeinde Gummersbach aufgenommen. (ar)