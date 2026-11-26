Die UKA-Gruppe aus Bielefeld plant wie mehrfach berichtet auf dem Gummersbacher Unnenberg an der Grenze zu Marienheide den Bau von Windkraftanlagen der 6-Megawatt-Klasse. Das Gebiet ist im Regionalplan Köln als Windvorranggebiet ausgewiesen. Die beiden Anlagen hätten rund 700 Meter Abstand zur Ortslage Unnenberg. Die Nabenhöhe wird mit 179 Metern angegeben, die Gesamthöhe mit 266,5 Metern. Am Dienstagabend stellte sich ein Team von UKA in der Lieberhauser Mehrzweckhalle in einer Art Messeformat an verschiedenen Ständen den Fragen mehrerer Dutzend Bürger.

Was ist mit Schattenwurf?

Fragen, die zu Beginn coram publico gestellt worden waren, wurden an die Experten an den einzelnen Messeständen verwiesen. Dabei ging es um die Frage, inwieweit Mikroplastik, das beim Betrieb der beiden Anlagen entsteht, für die angrenzende Genkeltalsperre als Trinkwassertalsperre eine Gefahr sein könne. Es ging aber auch um Schattenwurf und Artenschutz. UKA sagt, dass automatische Abschaltsysteme den Schattenwurf in der Regel auf höchstens 30 Minuten pro Tag, etwa acht Stunden im Jahr, begrenzten. Für den Artenschutz verweist die UKA auf Untersuchungen aus der Ausweisung, die Abstandsregelungen für bedrohte Vogelarten berücksichtigen. Seit dem 1. Januar 2025 müssen Anlagen dieser Größe mit einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung ausgestattet sein.

Genehmigung 2027, Inbetriebnahme 2029

Beim Infomarkt, der bis 20 Uhr angesetzt war, zeigte sich Melanie Jaschinski als Projektleiterin Projektentwicklung zufrieden. „Wir kommen immer mit einer Vielzahl von Kollegen, damit man wirklich ins Gespräch kommen kann“, sagte sie. Der Genehmigungsantrag sei bereits eingereicht. „Wir rechnen damit, dass wir in der ersten Jahreshälfte 2027 dann auch die Genehmigung erhalten.“ Der Bau solle Ende 2027 oder Anfang 2028 beginnen. Die Inbetriebnahme der Anlagen sei für 2029 vorgesehen, kündigt Jaschinski an.

UKA setzt auf Akzeptanz und räumt Mikroplastik ein

Zahlreiche Interessierte kamen. Copyright: Andreas Arnold

UKA-Pressesprecher Severin Semm-Senge betont, dass vor Ort Akzeptanz entstehen müsse. Informationsveranstaltungen seien dafür ein wichtiges Mittel, denn im Netz kursierten auch falsche Mythen. Zur Frage nach Mikroplastik räumt er ein, dass durch den Rotorabrieb Partikel in die Umwelt gelangen. „Das ist Fakt“, sagt er, doch müsse man das ins Verhältnis setzen. Allein der Abrieb von Autoreifen sei um ein Vielfaches größer. Die Menge für eine Anlage über ihre gesamte Lebensdauer schätzt er im Gespräch auf wenige Kilogramm.

Anlieger prüft Klage gegen die Baugenehmigung

Michael Metgenberg wohnt als unmittelbarer Anlieger in der Nähe des Standorts. „Ich bin im Prinzip für grüne Energie“, sagt er, doch sein Haus liege 740 Meter entfernt. Der Abstand von 700 Metern zu Wohngebäuden sei nach seiner Ansicht zu gering, weil die Anlagen immer höher würden. Ihn beschäftigen Schattenwurf, Infraschall und Feinstaub, der mit dem Westwind in die Trinkwassertalsperre gelangen könne. Eine Klage richte sich eher gegen die Baugenehmigung als gegen die Ausweisung, und diesen Weg wolle er prüfen. Sein Vorschlag: „Grünen Strom ist ja nicht das Problem, das Problem ist, ihn zu speichern.“ Überschüssigen Strom sollte man in Wasserstoff umwandeln, statt Windräder bei geringer Nachfrage stillzulegen.

„Kommune wird entmündigt“

Jürgen Hefner, Erster und Technischer Beigeordneter der Stadt Gummersbach, sieht die Planungshoheit der Kommune eingeschränkt. Weil der Regionalplan die Windenergiebereiche festlegt und die Vorprüfung bereits erfolgt ist, lassen sich Projekte vergleichsweise unaufwendig planen. Genehmigungsbehörde ist der Kreis. „Die Kommune wird quasi entmündigt. Für mich ist das ein ganz klarer Eingriff in die Planungshoheit.“ Losgelöst von Unnenberg beichtete er, dass bei einer Ausschreibung des Landesbetriebs Wald und Holz für eine Fläche an der Aggertalsperre kein Bieter gefunden habe. Anders sei es bei einer Fläche im Bereich Piene, wo es einen Bieter gebe.