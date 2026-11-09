Frau Höpker und ihr Publikum in Wipperfürth

Ihr recht formeller Künstlername ist bekanntlich „Frau Höpker“, man muss ein wenig suchen, um herauszufinden, dass sie Katrin mit Vornamen heißt. Aber es spielt am Ende auch keine Rolle, ob da ein Vorname ist oder ob der nicht vielleicht sogar „Frau“ lautet. Wenn Frau Höpker zum Gesang bittet, dann kommen die Leute, in Scharen, geradezu in Massen.

30 Konzerte, immer ausverkauft

Vor allem in Wipperfürth, in der Alten Drahtzieherei. 30 Konzerte hat die Entertainerin in der Hansestadt gegeben in den vergangenen Jahren. Und immer kann man davon ausgehen, dass die Drahtzieherei ausverkauft ist. Da stehen die Leute bis hinten zum Tresen, vorne sitzen sie, links und rechts stehen welche, und alle haben Lust aufs Singen, auf diese alten Gassenhauer, die man kennt und liebt, auch wenn man es vielleicht außerhalb von „Frau Höpker bittet zum Gesang“ nicht mal unter Folter zugeben würde.

Die Faszination des Mitsingens: Herz und Hirn

Was ist das nur, was diese Faszination des Mitsingens ausmacht? Vielleicht hat es damit zu tun, was Katrin Höpker in ihrer Anmoderation des Abends anspricht. Da dauert es nicht mehr viele Minuten, ehe „Über den Wolken“ aus vielen hunderten von Kehlen erklingt, dieses doch sehr ausgenudelte Stück von Deutschlands Liedermacher Nummer eins, Reinhard Mey. „Hört auf eure beiden wichtigsten Festplatten – die hier oben“, sie deutet auf ihren Kopf, „und die hier unten“, die Hand geht in Richtung Herz, „und dann geht das hier alles ganz problemlos und perfekt heute Abend.“ Herz und Hirn im gesanglichen Gleichklang, eine Synchronizität, die man sich eigentlich auch für das restliche Leben wünscht, für so viele andere Lebensbereiche, in denen Herz und Hirn viel zu oft diametral zueinander stehen.

Drei Sets und 190 Lieder im Repertoire

Vielleicht sind es auch nur die Songs, die die Menschen verbinden. Wie etwa das Abba-Medley aus „Waterloo“ und „S.O.S.“, das einen älteren Herren in der ersten Reihe begeistert kommentieren lässt: „Das muss man auch erst mal können, was sie da macht!“ Und in der nächsten Atempause meint er noch: „Wie lange hält sie das denn wohl durch?“ Nun, bis zum Ende sind es drei Sets, die sie bei ihrem 30. Konzert in der Alten Drahtzieherei spielt und singt. 190 Lieder umfasst das Repertoire, sie wählt in den kurzen Pausen immer die nächsten 50 Minuten aus. 30 Konzerte, oft mehr als eines im Jahr, , das ist für eine einzige Location eine ganze Menge, zumal Katrin Höpker erst seit 2008 ihre Mitsingkonzerte anbietet. Sie hat damit fraglos eine Marktlücke entdeckt, die andere mittlerweile ebenfalls bedienen und die offenbar in Wipperfürth besonders groß klaffte.

Eine Auszeit vom Alltag: Handys bleiben in der Tasche

Singen macht Spaß, klar, jeder, der schon mal im Bad oder beim Kochen „Country Roads“ gesungen hat, weiß, worum es geht. Aber die Konzerte mit „Frau Höpker“ sind auch eine Auszeit vom Alltag. Daher auch die Bitte vor dem Konzert: „Bitte nicht filmen oder fotografieren. Singt einfach mit, nach dem Konzert bin ich vor der Bühne, da können wir alle Selfies und Videos machen, auf die ihr Lust habt“, sagt Katrin Höpker. „Aber lasst doch während des Konzerts die Handys in der Tasche.“

Nächster Termin: Weihnachtslieder in Gummersbach

Diese Verhaltensregel sollten sich auch die Gummersbacher Fans zu Herzen nehmen, wenn Frau Höpker am Freitag, 4. Dezember, 20 Uhr, in der Halle 32 zum Gesang bittet. In Gummersbach ist es immerhin schon ihr achtes Gastspiel. Passend zum zweiten Advent stehen Weihnachtslieder auf dem Programm. (wow)