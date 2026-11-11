Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag eine 77-jährige Wipperfürtherin in einem Seniorenheim am Konrad-Martin-Weg um Bargeld gebracht.

Unbekannter spricht Seniorin im Eingangsbereich an

Die Seniorin hielt sich in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr im Eingangsbereich des Seniorenheims auf, als der Unbekannte diesen betrat und sie mit einem Klemmbrett in der Hand ansprach, und um eine Spende für einen angeblichen Verein der Behindertenhilfe bat.

Mann begleitet die Frau in ihr Zimmer

Da die 77-Jährige kein Bargeld dabei hatte, begleitete der Mann sie in ihr Zimmer. Dort wollte sie ihm eine Spende in Höhe von fünf Euro geben, überreichte ihm einen Zehn-Euro-Schein und bat um Herausgabe des Wechselgeldes.

Wechselgeld bleibt aus, Seniorin wehrt sich

Der Mann nahm das Geld jedoch an sich, ohne Wechselgeld zurückzugeben, und versuchte zudem, weiteres Bargeld aus der geöffneten Geldbörse der 77-Jährigen zu nehmen. Dies konnte sie verhindern. Anschließend verließ der Unbekannte fluchtartig das Zimmer. (ar)