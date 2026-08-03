An den drei Wupperbrücken im Wipperfürther Stadtgebiet stehen in den kommenden Wochen Sanierungsarbeiten an. Betroffen sind die Brücken „Am Stauweiher“, „Gartenstraße“ und „Bahnstraße“. Neben Instandsetzungsarbeiten werden auch die Asphaltdecken erneuert.

Den Auftakt bilden Arbeiten am 12. und 13. August. An diesen Tagen werden die drei Brücken nacheinander gesperrt, damit die bestehenden Asphaltdecken entfernt werden können. Der Einbau der neuen Fahrbahnbeläge erfolgt nach Abschluss der jeweiligen Sanierungsarbeiten.

Arbeiten an drei Brücken

Die Brücke „Am Stauweiher“ wird bis voraussichtlich Ende August saniert. Während der Arbeiten bleibt die Straße einspurig befahrbar. Der neue Asphalt soll am Wochenende 19. und 20. September eingebaut werden. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Unternehmen im Industriegebiet „Am Stauweiher“ werden nach Angaben der Stadt gesondert über die Arbeiten informiert.

An der Brücke „Gartenstraße“ ist vom 19. August bis voraussichtlich 2. September eine Vollsperrung vorgesehen. Der Einbau der neuen Asphaltdecke ist für die Woche vom 21. Bis zum 27. September geplant. Während der Bauarbeiten bleibt die Alte Drahtzieherei über die Nordtangente erreichbar. Der Kindergarten kann weiterhin über die Lüdenscheider Straße angefahren werden. Außerdem ist der Kindergarten zu Fuß vom Parkplatz Ohler Wiesen aus erreichbar.

Die Brücke an der Bahnstraße soll vom 26. August bis voraussichtlich 9. September voll gesperrt werden. Dort ist der Einbau der neuen Asphaltdecke für die Woche vom 28 September bis zum 4. Oktober vorgesehen.

Die Stadt weist darauf hin, dass die Umleitungen während der Bauarbeiten ausgeschildert werden.