Passend zu den derzeit hohen Temperaturen startet die Hansestadt Wipperfürth das Projekt „Notfallwasser“. Geschäfte und Gastronomiebetriebe stellen auf Nachfrage ein Glas Leitungswasser kostenlos zur Verfügung.

Mit dem Projekt möchte die Stadt die Versorgung mit Trinkwasser an heißen Tagen verbessern und bereits bestehende Hilfsangebote sichtbarer machen. Teilnehmende Betriebe sind an einem blauen „Notfallwasser“-Aufkleber im Schaufenster zu erkennen. Auch im Rathaus steht ein Wasserspender bereit. Zudem sind alle Standorte in der Kühle-Orte-Karte der Stadt verzeichnet. Dort finden Bürgerinnen und Bürger Orte, an denen sie kostenlos Wasser erhalten oder sich bei Hitze abkühlen können.

Weitere Geschäfte und Gastronomiebetriebe können sich nach Angaben der Stadt künftig an dem Projekt beteiligen. (r)