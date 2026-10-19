Das Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ wurde am vergangenen Wochenende in der Alten Drahtzieherei auf den Kopf gestellt. Im Kultur- und Veranstaltungszentrum in der Wupperstraße wurde nämlich erneut zum Nachtflohmarkt eingeladen. Die Kultveranstaltung für Nachteulen beginnt um 17 Uhr und erfreut sich großer Beliebtheit. „Es ist eben nicht der klassische Flohmarkt, der früh morgens startet", sagt Geschäftsleiterin Sophie Weiß. „Unser Markt fängt erst in den späten Nachmittagsstunden und eignet sich daher nicht nur für diejenigen, die am Wochenende gerne ausschlafen, sondern vor allem für die Menschen unter uns, die auch am Samstag arbeiten müssen.“

Zahlreiche Besucher und 45 private Anbieter

Und der Erfolg gibt ihr recht: Kaum eine Stunde nach dem Start tummelten sich zahlreiche Besucher sowohl im großen Saal als auch im Salon, wo 45 private Anbieter ihre Waren auf Tischen ausgebreitet hatten. Neben jeder Menge Bekleidung für Männer, Frauen, Kinder und Babys wurde auch allerlei für Haushalt, Garten oder Spielzeug angeboten.

Nachhaltigkeit statt gewerblicher Händler

Sophie Weiß erläutert: „Hier spielt natürlich der Gedanke der Nachhaltigkeit eine große Rolle. Alles was sich an Schätzchen auf dem Dachboden, im Keller oder in diversen Schränken versteckt hielt, darf hier heute angeboten werden. Was wir nicht wollen, sind gewerbliche Händler.“ Unter den Anbietern sind alte Hasen, aber auch Neulinge. So wie Heike Schriever und ihre Töchter Lynn Schriever und Lisa Mühle aus dem Märkischen Kreis. „Die spätere Veranstaltungszeit war für uns tatsächlich der Hauptgrund, hier teilzunehmen", erklärte Lisa Mühle (28). „Zum einen, weil wir am Samstag arbeiten müssen und uns gar nicht morgens schon hinter unseren Stand stellen könnten. Und zum anderen, weil der Nachtflohmarkt lediglich ein paar Stunden dauert und nicht ein ganzer Tag dafür draufgeht.“ Gemeinsam mit ihrer Mutter (55) und ihrer 16-jährigen Schwester hatte sie kräftig im Haushalt ausgemistet und kiloweise Geschirr, Dekorationsartikel und vieles mehr nach Wipperfürth gekarrt. „Natürlich hoffen wir, mit so wenig wie möglich wieder die Heimreise anzutreten“, sagt die 28-Jährige und lacht.

Auch Kleidung wurde angeboten. Copyright: Schmittgen

Überdachter Markt als großer Vorteil

Bereits zum dritten Mal dabei war die Wipperfürtherin Natalja Wessa. Auch sie hatte den Nachtflohmarkt als Anlass genommen, zu Hause mal wieder auszumisten. Sie teilte sich ihren Stand mit Freundin Valerie Daniels, gemeinsam boten sie neben Kleidung und Spielzeug auch Bücher an sowie Diverses aus Porzellan und Glas. Wessa ist von dem Nachtmarkt begeistert: „Der große Vorteil der Veranstaltung ist neben der Uhrzeit, dass es hier überdacht ist. Man muss sich keine Sorgen machen, dass die Sachen nass werden könnten oder schlechtes Wetter Publikum zurück hält.“ Und während der eine oder andere Artikel den Besitzer wechselte, gönnten sich manche Besucher eine Pause im Café und lauschten der Musik des DJs.

Spielzeug und Porzellan finden neue Liebhaber

Auffällig war in diesem Jahr die Absicht vieler Verkäufer, Spielzeug und Porzellan ein zweites Leben zu schenken. Viele Stücke, die zu Hause nur ungenutzt in Regalen standen, fanden an den Tischen neue Liebhaber. Ein gut erhaltener Teddybär, ein Gesellschaftsspiel-Klassiker oder ein Kaffeeservice mit Blütenmuster wechselten für wenige Euro den Besitzer und bereiteten so manchem Schnäppchenjäger Freude. Auch beim Porzellan zeigte sich die Lust am Stöbern: Tassen, Teller und Vasen wurden sorgfältig begutachtet, bevor sie in Tragetaschen wanderten. Für viele Verkäufer ist der Nachtflohmarkt damit mehr als nur ein Anlass zum Aufräumen und Geldverdienen: Alte Schätze in gute Hände abzugeben, ist einfach ein schönes Gefühl.