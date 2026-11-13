Weihnachtsfeier im Großen Saal der Alten Drahtzieherei

Anekdoten aus dem Stadtleben und der interessierte Blick zurück sind die Zutaten für die Weihnachtsfeier des Heimat- und Geschichtsvereins in Wipperfürth. Diesmal findet die Zusammenkunft am Sonntag, 29. November, ab 16 Uhr im Großen Saal der Alten Drahtzieherei an der Wupperstraße statt. Auch Gäste sind willkommen.

Bildervortrag zur Geschichte des Radium Lampenwerks

Historisches Thema der Feier ist die Entwicklung des Radium Lampenwerks, mitten in der Stadt gelegen und immerhin der älteste Leuchtmittel-Produzent Deutschlands. Der HGV-Vorsitzende Erich Kahl hat mit bekannter Sorgfalt recherchiert und wird einen Bildervortrag vorstellen, der nicht nur die Entwicklung des Firmengeländes, sondern auch die Vorgeschichte der Firma Radium beleuchtet.

Radium und die künftige Stadtentwicklung

Der Blick geht aber nicht nur zurück: Regionale-Geschäftsführer Reimar Molitor wird über die Rolle von Radium bei der aktuellen und künftigen Stadtentwicklung sprechen, allen voran das Regionale-Projekt „Auf zu neuen Ufern“ vorstellen, mit dem die Wupper – auch auf einem Teil des heutigen Radium-Geländes – besser erlebbar werden soll.

Jahresgabe über den NS-Terror

Die Jahresgabe 2026 ist das Buch „Dem NS-Terror auf der Spur“, in dem der Wipperfürther Stefan Corssen mit viel Recherchearbeit erschreckende Schicksale im Oberbergischen zusammengetragen hat. Die Jahresgabe können HGV-Mitglieder auch zwischen dem 30. November und dem 31. Januar 2027 in der Filiale der Kreissparkasse Köln am Marktplatz bekommen.

Anmeldung bis zum 22. November

Anmeldung zur Weihnachtsfeier ist bis zum 22. November möglich, mit Angabe des Namens und der Personenzahl, am besten per E-Mail. (sfl)

info@hgv-wipp.de