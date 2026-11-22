Die Grünen im Oberbergischen Kreistag wollten vom Kreis wissen, wie es um die Wiehl steht und was getan wird, damit der Fluss wieder in einen guten Zustand kommt. Der Kreis hat ihre Fragen für die Sitzung des Umweltausschusses schriftlich beantwortet.

Wie ist der Zustand der Wiehl?

Der Kreis verweist auf das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW. Dort werden die Ergebnisse für die Wiehl und den Agger-Abschnitt, in den sie mündet, bewertet.

Was belastet den Fluss?

Die Kläranlagen an der Wiehl unterstehen der Bezirksregierung Köln, Zahlen dazu nennt der Kreis nicht. Die Einleitungen, die er genehmigt hat, entsprechen laut Kreis den Vorgaben. Bei Messungen von 2022 bis 2024 fielen zwischen Flusskilometer 0,0 und 6,890 erhöhte Werte von Ammoniak und Ammonium auf. Die Landwirtschaftskammer berät Landwirte, damit weniger Nährstoffe in den Fluss gelangen. Erhöhte Metallwerte sind laut Kreis auf die natürliche Beschaffenheit des Bodens zurückzuführen.

Hindernisse für Fische und Sedimente

Fische kommen an der Wiehltalsperre, am Biebersteiner Weiher und an einem Wehr im Bereich Hansteich nur schwer weiter. Für die Frage des Sedimenttransportes kommt noch das Querbauwerk der BPW Bergischen Achsen hinzu. Kleinere Abstürze gibt es in Alperbrück, Brüchermühle, Wildbergerhütte und Reichshof-Wiehl. Solche Bauwerke erschweren nach Angaben des Kreises das Ziel eines guten Zustands.

Zwei Wasserkraftanlagen sind aktiv

Zwei Wasserkraftanlagen im Zuständigkeitsbereich des Kreises sind aktiv. Wie viel Strom sie erzeugen, weiß der Kreis nicht. Alle übrigen Anlagen liegen bei der Bezirksregierung Köln.

Was wurde bereits getan?

In Wiehl wurden 2019 im Kurpark die Ufer aufgeweitet und flacher gestaltet. 2021 folgten Maßnahmen im Wiehlpark und an der Mündung des Mottelbachs. 2022 wurde das Mühlenwehr abgebaut und der Fluss naturnah umgestaltet.

Was ist geplant?

Ein Betonriegel an einer Kanalkreuzung unterhalb der Jahnstraße in Bielstein soll umgebaut werden, damit Fische ihn passieren können. Dafür gibt es bereits Fördergeld. Der Aggerverband plant unter anderem bessere Lebensräume am Ufer, durchgängige Bauwerke und neue Auenflächen. Die Kläranlage Wiehl-Weiershagen soll stillgelegt werden. Zudem sind zusätzliche Messungen an der Unteren Wiehl vorgesehen.

Warum der Zustand der Wiehl wichtig ist

Julian Münster (Grüne) erklärte auf Nachfrage dieser Zeitung, warum der Zustand der Wiehl wichtig ist. Flüsse wie die Wiehl seien Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen und trügen zum Klimaschutz bei. Laut Umweltbundesamt sind in Deutschland aber nur drei Prozent der Mittelgebirgsflüsse in einem guten ökologischen Zustand. Die Wiehl gehöre nicht dazu und gelte als „mäßig“. Die EU verlange bis 2027 für alle Gewässer einen guten Zustand.

Grüne begrüßen die Antworten des Kreises

Die Fraktion begrüße, dass sich die Wasserbehörde des Kreises um die Wiehl kümmert. Besonders wichtig sei der Hinweis des Kreises, dass Bauwerke im Fluss das Ziel erschweren. Münster sagt: „Die Beantwortung seitens der Kreisverwaltung ist eine hilfreiche Ausgangsbasis, konkreter hinzuschauen und ein besseres Verständnis für die Herausforderungen beim Erreichen der Vorgaben zu bekommen.“ Die Fraktion hofft, dass mit Unterstützung des Landes geprüft wird, wie Fluss und Aue wieder durchgängig werden können. (ar)