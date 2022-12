Lindlar – Die Ursache für den verheerenden Brand in Lindlar-Süttenbach am vergangenen Wochenende steht fest. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat ein technischer Defekt das Feuer in dem Dachstuhl ausgelöst.



Demnach konnten die Brandermittler als Auslöser für den Brand ein elektronisches Gerät ausmachen.



Die beiden Bewohner der Dachgeschosswohnung, ein Mann und eine Frau im Alter von 60 und 58 Jahren, sind weiter in Spezialkliniken in Behandlung, berichtet die Polizei.



In der Nacht zu Sonntag war in dem Ort Süttenbach ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Ein Nachbar (55) hatte die Bewohnerin aus dem brennenden Haus gerettet. Der schwerstverletzte Mann hatte sich aus eigener Kraft aus der Wohnung schleppen können.