14 Auszubildende der Quirlsberg Akademie haben im Pilotprojekt „Schüler leiten eine Station“ eine Woche lang die kardiologische Station 2A im Evangelischen Klinikum Bergisch Gladbach eigenverantwortlich geleitet. Die Auszubildenden aus dem Oberkurs organisierten den Stationsalltag weitgehend selbstständig und versorgten insgesamt 21 Patientinnen und Patienten.

Verantwortung übernommen

Betreut von erfahrenen Praxisanleitenden konnten sie ihr Wissen direkt anwenden und sich auf die Verantwortung nach dem Abschluss vorbereiten. „Es war eine gute Möglichkeit für uns, wirklich Verantwortung zu übernehmen“, sagt Ikraan Ali, eine der teilnehmenden Auszubildenden. „Wir konnten die Versorgung selbstständig organisieren und wussten gleichzeitig, dass wir bei Fragen Unterstützung bekommen.“

Ein halbes Jahr Vorbereitung

Die Vorbereitung dauerte ein halbes Jahr. In der Woche zuvor lernten sie die kardiologische Krankheitslehre, unter anderem die Medikamentenkunde und das Reanimationstraining. Die Projektleitung übernahm Magdalena Spanier, Stationsleitung der kardiologischen Abteilung im EVK, im Rahmen ihrer Weiterbildung an der Caritas Akademie. „Ich wollte die Auszubildenden in ihrem Verantwortungs- und Selbstbewusstsein stärken, ihre Teamfähigkeit fördern und den Übergang ins examinierte Arbeiten erleichtern“, sagt sie. „Sie sollen schon während der Ausbildung Schritt für Schritt in ihre Rolle als examinierte Pflegefachkraft hineinwachsen.“

Hervorragende Vorbereitung

Dr. med. Lamija Hasecic-Causevic, Assistenzärztin in der Inneren Medizin, sagt: „Das Projekt ist insgesamt sehr gut gelaufen. Die Auszubildenden waren sehr gut vorbereitet und haben viel Verantwortung übernommen. Gleichzeitig wurden sie von den Praxisanleitern und dem Team stets begleitet.“ Claudia Gregor, Leiterin der Quirlsberg Akademie, sagt: „Das Projekt war ein voller Erfolg und eine hervorragende Vorbereitung für die bald examinierten Pflegefachkräfte.“

Projekt soll regelmäßig stattfinden

Künftig soll „Schüler leiten eine Station“ regelmäßig an der Quirlsberg Akademie stattfinden, etwa ein halbes Jahr vor dem Examen. So sollen sie ihr Wissen anwenden, mehr Sicherheit gewinnen und sich gezielt auf den Berufsstart vorbereiten. (hvo)