Zwei aufmerksame Autofahrer haben am Donnerstagabend (17. September) eine alkoholisierte Fahrerin in Bergisch Gladbach gestoppt und damit möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Gegen 18.20 Uhr war die 74-Jährige mit ihrem Nissan auf der Odenthaler Straße durch rücksichtsloses Fahren aufgefallen. Ein Zeuge konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern, ein zweiter musste stark abbremsen. Im weiteren Verlauf fuhr die Frau in Schlangenlinien, geriet mehrfach auf den Grünstreifen sowie in den Gegenverkehr und bremste grundlos stark ab.

Männer blockieren Auto und ziehen Zündschlüssel ab

An der Kreuzung Odenthaler Straße und Alte Wipperfürther Straße nutzten die beiden Zeugen eine rote Ampel. Sie stellten ihre Fahrzeuge vor und hinter den Nissan, um die Frau an der Weiterfahrt zu hindern. Einer der Männer stieg aus, zog den Zündschlüssel ab und rief die Polizei.

Die alarmierte Polizei traf auf eine sichtlich beeinträchtigte Fahrerin. Die 74-jährige Odenthalerin schwankte stark, musste sich am Auto festhalten und wirkte desorientiert. Ein Atemalkoholtest vor Ort scheiterte. Die Frau gab an, im Laufe des Tages Wein getrunken zu haben.

Die Beschuldigte wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf die Fahrerin kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Die Polizei lobte das Handeln der beiden Autofahrer, wies aber darauf hin, in solchen Fällen umgehend den Notruf 110 zu wählen. (red)