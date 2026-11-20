Berufsschule und Ausbildungsbetrieb sind zwei Lernorte, zwischen denen junge Menschen ihren Weg finden müssen. Die beiden Bergisch Gladbacher Berufskollegs wollen sie künftig enger miteinander verbinden. Der Schulausschuss des Rheinisch-Bergischen Kreises hat am Mittwoch der Gründung eines Regionalen Bildungszentrums zugestimmt. Am 10. Dezember entscheidet dann der Kreistag.

Koordination im Tandem ohne Mehrkosten

Wie der Verbund im Alltag arbeiten soll, zeichnet sich genauer ab. Die Koordination übernimmt ein Tandem aus einer Lehrkraft der beiden Schulen und einer Fachkraft des Amts für Bildung und Integration. So bringen Schule und Kreisverwaltung ihre Perspektiven ein. Zusätzliche Personal- oder Sachkosten entstehen dem Kreis nach eigenen Angaben durch die Einrichtung des Verbunds nicht.

Mehr Hilfe gegen Abbruch

Was die Zusammenarbeit für Betriebe und Berufsschüler bringen soll, zeigt sich am Beispiel möglicher Ausbildungsabbrüche. Die beiden Kollegien wollen gemeinsam herausfinden, an welchen Stellen auf dem Weg von der Schule in den Beruf junge Menschen mehr Unterstützung brauchen. Aus dieser Bestandsaufnahme sollen Maßnahmen entstehen, die auch während der Lehre greifen und helfen, bestehende Ausbildungsverhältnisse zu stabilisieren. Sprachförderung ist deshalb ausdrücklich auch für Jugendliche und junge Erwachsene in der dualen Ausbildung vorgesehen. Sie verbringen einen Teil ihrer Woche im Betrieb und den anderen in der Berufsschule.

Stärkung der Fachkräfteentwicklung in der Region

Für Sophia Tiemann, die das Amt für Bildung und Integration leitet, hat der Verbund damit auch eine Bedeutung für die Betriebe im Kreis. „Zugleich wollen wir die duale Ausbildung und damit die Fachkräfteentwicklung für unsere Region stärken“, sagt sie. Aus Sicht der Schulen geht es dabei auch um die Frage, welche Angebote die beiden Häuser jeweils vorhalten und welche sie gemeinsam entwickeln. Nicole Schuffert, Leiterin des kaufmännischen Berufskollegs und Vertreterin der Berufskollegs im Ausschuss, will die Angebote am Bedarf der jungen Menschen und der regionalen Ausbildungsbetriebe ausrichten.

Workshop und Kooperationsvereinbarung

Die Schulen und der Kreis haben sich über die Entwicklungsziele bereits in einem Workshop verständigt, an dem auch das nordrhein-westfälische Schulministerium mitwirkte. Darin werden die nächsten Schritte festgehalten. Parallel arbeiten der Kreis, die beiden Berufskollegs und die Bezirksregierung Köln die Kooperationsvereinbarung aus.

Start im zweiten Halbjahr denkbar

Darin bekommt die Zusammenarbeit, die es zwischen den Schulen seit Jahren gibt, ihren gemeinsamen Rahmen. Grundlage dafür ist die Schulentwicklungsplanung für die Berufskollegs, die der Kreistag im Sommer beschlossen hat. Der Schulausschuss hat damit einen weiteren Schritt gemacht. Entscheidet der Kreistag im Dezember ebenfalls dafür, kann die gemeinsame Arbeit im zweiten Halbjahr anlaufen. Perspektivisch wollen die Beteiligten zudem prüfen, ob benachbarte Berufskollegs und Schulträger dazukommen können.