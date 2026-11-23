Berufskolleg informiert über Wege nach der Schule

Was passt nach der Schule? Am Tag der offenen Tür des Berufskollegs Kaufmännische Schulen (BKSB) ging es am Samstag nicht nur um Klassenräume und Stundenpläne. Jugendliche und ihre Familien konnten mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Beratungsfachleuten über mögliche Wege ins Berufsleben, zu höheren Abschlüssen oder ins Studium sprechen. An den Ständen berichteten Jugendliche aus eigener Erfahrung, Lehrkräfte beantworteten Fragen zu Voraussetzungen und Anmeldung für 2027/28. Interessierte konnten sich aus erster Hand über Unterricht, Praktika, schulische Anforderungen und Auslandserfahrungen informieren.

Vom Ersten Schulabschluss bis zum Abitur

Das Angebot der Schule ist breit: Am BKSB können junge Menschen vom Ersten Schulabschluss über den Erweiterten Ersten Schulabschluss und die Mittlere Reife bis zur Fachhochschulreife oder zum Abitur gelangen. Dazu gehören unter anderem Ausbildungsvorbereitung, Internationale Förderklasse, Berufsfachschule, Höhere Berufsfachschule, Wirtschaftsgymnasium und Berufsschule. So lassen sich Schulabschluss und berufliche Orientierung verbinden.

Wirtschaftsgymnasium: In drei Jahren zum Abitur

Im Wirtschaftsgymnasium dauert der Weg zum Abitur drei Jahre; Voraussetzung ist der Q-Vermerk nach Klasse zehn. Betriebs- und Volkswirtschaftslehre bilden den Schwerpunkt. Wahlfächer sind unter anderem Wirtschaftsinformatik, Marketing, Wirtschaftsrecht und Finanzmathematik. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Der wirtschaftliche Schwerpunkt verbindet die Allgemeine Hochschulreife mit einer fachlichen Ausrichtung.

Doppelqualifikation: Ausbildung und Fachhochschulreife

Eine Besonderheit ist die Doppelqualifikation: Wer eine kaufmännische Ausbildung absolviert, kann parallel die volle Fachhochschulreife erwerben. Damit stehen nach dem Abschluss Berufseinstieg und Studium offen. Nach der Ausbildung können Absolventen direkt in den Beruf starten oder ein Studium aufnehmen.

Berufsmesse bringt Schüler und Betriebe zusammen

Wie eng Schule und Arbeitswelt zusammengehören, zeigte eine schuleigene Berufsmesse in der Vorwoche: Rund ein Dutzend regionale Betriebe stellten in der Aula Ausbildungsangebote vor. Jugendliche konnten Kontakte knüpfen, Unternehmen mögliche Nachwuchskräfte kennenlernen. „Von solchen Begegnungen profitieren beide Seiten“, sagte Schulleiterin Nicole Schuffert.

Interessiert: der Landrat (2.v.r.) Copyright: BKSB

Landrat betont Bedeutung beruflicher Bildung

Landrat Arne von Boetticher tauschte sich beim Rundgang mit Schülerinnen und Schülern aus. Gemeinsam mit Schuffert begrüßte er die Gäste und betonte die Bedeutung beruflicher Bildung für die Region. „Das BKSB bildet die Fachkräfte von morgen aus und trägt damit einen wichtigen Teil dazu bei, den Standort Rheinisch-Bergischer Kreis zu sichern“, sagte von Boetticher. Gute Bildungsperspektiven seien entscheidend für die Zukunft des Kreises.

Schule will Übergang in den Beruf enger begleiten

Schuffert wirbt für die Weiterentwicklung: „Wir wollen jungen Menschen nicht nur zu einem Abschluss verhelfen, sondern sie auch beim Übergang in Ausbildung, Beruf oder Studium eng begleiten.“ Der Kreis unterstützt das Vorhaben; das Land fördert es mit zusätzlichen Lehrerstunden. „Davon profitieren die jungen Menschen ebenso wie die Betriebe in unserer Region.“ Auch Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und neue Technologien würden in allen Bildungsgängen thematisiert.

Anmeldetag für alle, die den Termin verpasst haben

Wer den Tag verpasst hat, kann sich am Samstag, 13. Februar 2027, beim BKSB-Anmeldetag beraten lassen und Hilfe bei der Online-Anmeldung für 2027/28 erhalten. Infos: www.bksb.nrw.

Woche der Berufskollegs am BKGL

Am zweiten Berufskolleg der Stadt, dem BKGL, läuft von Montag bis Freitag, 23. bis 27. November, die Woche der Berufskollegs. Jugendliche der abgebenden Schulen können vollzeitschulische Bildungsgänge und Fachklassen dualer Ausbildungsberufe kennenlernen und am Unterricht teilnehmen.

Die Jugendlichen erleben den Unterricht im jeweiligen Berufsbereich direkt. Die Anmeldung erfolgt über die Herkunftsschulen. Teilnehmen können Jugendliche entsprechend ihrer schulischen Berufsbereiche und Ausbildungsberufe.