Ein Schuhkarton, eine Taschenlampe, ein kleines Spielzeug: Was hier schnell eingepackt ist, soll Kindern in Butscha etwas Licht in den Winter bringen. An den kommenden beiden Samstagen lädt der Städtepartnerschaftsverein zum Packen und Abgeben in die Rhein-Berg-Galerie ein. Am 28. November und 5. Dezember ist der Verein jeweils von 10 bis 17 Uhr mit einem Stand im Erdgeschoss des Einkaufszentrums an der Hauptstraße 131 vertreten. Päckchen lassen sich vor Ort zusammenstellen.

Was in den Schuhkarton gehört

In einen Schuhkarton passen etwa eine Taschenlampe, ein kleines Spielzeug, ein Taschenwärmer oder eine Powerbank sowie eine kleine haltbare Süßigkeit. Auf dem Paket sollte die Zielgruppe stehen, zum Beispiel „Mädchen 6 bis 10 Jahre“. Die Geschenke sollen den Kindern eine Freude machen und ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen sind.

Winter ohne Strom und Heizung

Der Wunsch nach solchen Zeichen der Anteilnahme ist in Butscha eng mit der Lage vor Ort verbunden. Russische Drohnen- und Raketenangriffe treffen weiterhin die Energieversorgung und Wärmekraftwerke. Es kommt zu Zerstörungen und längeren Stromausfällen; in zahlreichen Gebäuden funktioniert die Heizung nicht. Manche Menschen müssen täglich Stunden in Schutzräumen und Bunkern verbringen. Wo Heizungsanlagen noch arbeiten, sind sie auf eine zuverlässige Stromversorgung angewiesen. „… dass wir sie dauerhaft unterstützen und an sie denken“, sagt Frank Haag, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins. Der Gruß ergänzt die Hilfe für Energie und Wärme um eine persönliche Botschaft: Menschen in Gladbach denken an die Kinder.

Plüschlöwen als Mutmacher aus Bergisch Gladbach

Zusätzlich zu den Päckchen soll jedes Kind in diesem Jahr einen etwa 20 Zentimeter großen Plüschlöwen bekommen. Der Löwe steht für Bergisch Gladbach und die Hilfe aus der Partnerstadt. Er soll den Kindern Mut machen. Jeder Löwe trägt das Logo der Städtepartnerschaft auf Deutsch und Ukrainisch. Interessierte können eine Patenschaft übernehmen. Ein Plüschlöwe kostet nach Vereinsangaben etwa 6,50 Euro. Vereinsmitglieder wollen die Geschenke am dritten Adventswochenende persönlich nach Butscha bringen.

Weitere Sammelstellen und Wachsreste

Wer an den beiden Samstagen keine Zeit hat, kann Päckchen bis einschließlich 5. Dezember an weiteren Sammelstellen abgeben: Schloss-Apotheke Bensberg, Schloßstraße 10; Schloss-Apotheke im Kaufland, Refrather Weg 1; Foto Wagner, Siebenmorgen 45 in Refrath; Edeka Hetzenegger, Herkenrather Straße 70 in Sand; Nah & Gut Hetzenegger, Moitzfeld 72; sowie Schreibwaren Reisen/Lotto Polito, Kempener Straße 259. Auch Wachsreste werden gesammelt. Sie können in Butscha als Licht- und Wärmequelle dienen. Auch das hilft.

Informationen und Spendenmöglichkeiten

Informationen zur Aktion sowie zu Spendenmöglichkeiten für die Unterstützung der Menschen in der ukrainischen Partnerstadt im Internet: www.butscha.gl (wg)