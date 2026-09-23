Lichterloh in Flammen aufgegangen ist am Dienstagmittag eine Kehrmaschine der Stadt Bergisch Gladbach. Der Brand auf der Hauptverkehrsachse An der Gohrsmühle führte zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.Lichterloh in Flammen aufgegangen ist am Dienstagmittag eine Kehrmaschine der Stadt Bergisch Gladbach.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Kehrmaschine an der Gohrsmühle. Copyright: Guido Wagner

Der Brand auf der Hauptverkehrsachse An der Gohrsmühle führte zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Flammen schlagen aus dem Heck er Kehrmaschine unweit der Kreuzung An der Gohrsmühle/Poststraße

Gegen 12.15 Uhr stieg zunächst Rauch aus dem Sammelbehälter der Kehrmaschine auf, als das Fahrzeug gerade die Einfahrt zur ehemaligen Zanders-Hauptzufahrt passierte. Wenig später schlugen bereits Flammen aus dem Heck. Fahrer und Helfer holten Feuerlöscher herbei und versuchten, den Brand einzudämmen. Dann gab es plötzlich einen lauten Knall – offenbar kam es zu einer Verpuffung oder Explosion. Die Helfer zogen sich daraufhin zunächst zurück.

Die Verkehrsader der Straße An der Gohrsmühle ist während der Löscharbeiten in Richtung Turbo-Kreisel gesperrt. Copyright: Guido Wagner

Der Verkehr wurde an der Kreuzung An der Gohrsmühle/Poststraße zurück Richtung Driescher Kreisel geleitet. Copyright: Guido Wagner

Um 12.18 Uhr sei die Feuerwehr mit dem Stichwort „Lkw-Brand“ alarmiert worden, berichtet Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders auf Nachfrage. „Zunächst wurden beide Feuer- und Rettungswachen sowie der Löschzug 7 aus der Stadtmitte alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und erfolgreich löschen“, so Schneiders. Die Kräfte der Bensberger Feuer- und Rettungswache hätten ihren Einsatz daraufhin abbrechen können. Um letzte Glutnester zu erreichen, öffneten die Feuerwehrleute anschließend den Sammelbehälter der Kehrmaschine und löschten diesen gründlich ab.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei bei den Brand in der Kehrmaschine niemand.

Die Polizei sperrte die Straße An der Gohrsmühle in Richtung Turbokreisel und leitete den Verkehr bereits an der Kreuzung Poststraße zurück in Richtung Driescher Kreisel. Dadurch kam es in der Stadtmitte zu erheblichen Behinderungen. Gegen 13 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Verletzt wurde nach Angaben von Polizeisprecher Christian Tholl niemand. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht.