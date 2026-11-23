Stille. Sekunden lang rührt sich im Spiegelsaal des Bergischen Löwen niemand, bevor zögerlich Applaus einsetzt. Kurz zuvor hat Gerd J. Pohl seine Stimme fast zum Flüstern gesenkt. „Lebte Erich Zann überhaupt noch, während er auf seiner Violine ... spielt?“, fragt er und lässt eine Pause hängen, die schwerer wiegt als jeder Schockeffekt. Gut zwanzig Zuhörer sind gekommen, alle anderen haben etwas verpasst. „Am Abgrund ... und einen Schritt weiter“ nennt Pohl seinen Abend mit „Wahnsinnsliteratur“: Texte von H. P. Lovecraft, Bram Stoker und Fjodor Dostojewski.

Ein Schauspiel für eine Stimme

Pohl macht aus seiner Lesung ein Schauspiel für eine Stimme. Hier zeigt sich der Unterschied zum Lesen im Sessel daheim. Wer ein Buch hält, behält die Macht: Rückt das Grauen zu nah, klappt man es zu. Im Spiegelsaal gibt es diesen Ausweg nicht. Pohl liest weiter. Ohne Gnade. Er zieht seine Zuhörer hinein zwischen Wahnsinn und menschliche Abgründe. Es gibt kein Entrinnen. Gerade deshalb verliert der Irrsinn Distanz, rückt näher und wird greifbar. Wer sich einlässt, spürt ihn förmlich. Nichts für schwache Nerven. Doch wie passt der Russe Dostojewski zu Stoker und Poe? „Das werden Sie in einer guten Stunde wissen“, verspricht Pohl.

Lovecraft: Die Begegnung mit dem Jenseits

Den Auftakt überlässt er dem Amerikaner H. P. Lovecraft. Bekannt durch seinen Cthulhu-Mythos, schrieb er auch Kurzgeschichten; Pohl wählt „Die Musik des Erich Zann“ von 1921. Die Erzählung führt ins Totenreich, und die Begegnung mit dem Jenseits treibt den Erzähler fast in den Wahnsinn. Pohl dosiert Stimme und Schweigen so genau, dass die Kälte nachhallt.

Stoker: Das Logbuch der „Demeter“

Im zweiten Text geht es „noch deutlicher um Irrsinn“, kündigt Pohl an. Er liest das siebte Kapitel aus Bram Stokers Roman „Dracula“ von 1897. Knapp umreißt er die Lage: Der transsilvanische Graf hat ein Haus in London erworben und reist von Warna nach Whitby, versteckt in einer Kiste voller Graberde, seinem einzigen Ruheort bei Tag. Die Schiffsleute der „Demeter“ ahnen nicht, wen sie an Bord haben. Das Kapitel besteht allein aus Logbucheinträgen des Kapitäns: „Begonnen den 18. Juli. Die seltsamen Dinge, die sich ereigneten, zwingen mich, von jetzt an bis zur Landung genaueste Notizen zu machen“, setzt Pohl mit fester Stimme an. Aus dem nüchternen Bericht über die Ladung schält sich erst das Unbekannte heraus, dann das „abgrundtief Böse“ des Vampirs. Dann löst Pohl das Rätsel vom Beginn.

Dostojewski: Der Schrecken ohne Monster

Die dritte Erzählung kommt ohne Monster und Gespenster aus und berichtet von der Begegnung von Menschen miteinander. Vielleicht ist sie gerade deshalb „die fürchterlichste dieser drei Erzählungen“, wie Pohl sagt. Er liest „Raskolnikows Traum“ aus „Schuld und Sühne“ von Fjodor Dostojewski. Kein Totenreich, kein Vampir, nur menschliche Wut: ein Mikolka, der sich im Wahnsinn an einem unschuldigen Tier vergreift, und ein kleiner Junge, der seine Fäuste ballt und das tote Tier liebkost.

Die Frage nach dem eigenen Gewissen

Danach lässt Pohl das Publikum nicht allein mit dem Schrecken. Sie stelle uns vor die Wahl und führe uns die Freiheit unserer Entscheidungen vor Augen, sagt er. Schlummert in uns ein Mikolka, der in rasender Wut zuschlägt? Oder versuchen wir wenigstens, „in das Getöse ein wenig Liebe einzustreuen“? Pohl schweigt kurz, dann sagt er leise: „Seien wir lieber wie der kleine Junge.“ Einen Schritt über den Abgrund hinaus hat er seine Zuhörer geführt und dort abgesetzt, wo das eigene Gewissen beginnt. (ck)