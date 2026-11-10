Kunst im Flur„Ungefiltert“-Ausstellung in der VHS Bergisch Gladbach

Ein Porträt mit verbundenen Augen

Ein Gesicht, frontal, lebendig und zugleich entrückt. Doch dort, wo der Blick die Welt erfassen müsste, liegt eine dicke, vielschichtige Binde aus leuchtenden Farbbändern quer über den Augen: Türkis, Violett, Ocker.

Renate Berghaus nennt ihr Werk „What ever you see“. Es ist das Leitmotiv einer Schau, die schon im Titel zweifelt: „Ungefiltert?“ – mit Nachdruck versehen durch jenes kleine, widerborstige Satzzeichen. Wer vor diesem Porträt verharrt, begreift rasch: Wir sehen niemals bloß mit der Netzhaut. Immer schiebt sich das Eigene dazwischen, die eigene Geschichte, das eigene Vorurteil, die eigene Sehnsucht.

Kunst im Flur der Volkshochschule

Der Arbeitskreis der Künstler Bergisch Gladbach (AdK) gastiert zum 41. Mal im Gebäude der Volkshochschule an der Buchmühlenstraße. Kein Musentempel mit Ehrfurcht gebietender Stille empfängt das Publikum, sondern die nüchterne Betriebsamkeit eines Bildungshauses. Dreißig Künstlerinnen und Künstler bespielen die Flure der ersten und zweiten Etage. Malerei trifft auf Fotografie, Skulptur auf Mischtechnik. Dass die Kunst hier nicht im Weißen Würfel residiert, sondern auf Wegen hängt, die eigentlich zu Spanischkursen, Töpferwerkstätten oder EDV-Seminaren führen, erweist sich als Glücksfall. Die Schwelle ist denkbar niedrig. Man muss nicht antreten, um Kunst zu konsumieren; man läuft ihr unweigerlich in die Arme. Wer hierher kommt, stolpert über Kontraste, Farben und Ideen.

Der zweite Blick zwischen Stundenplan und Treppenhaus

Gerade diese beiläufigen Begegnungen verändern den Blick auf die Arbeiten. Zwischen Stundenplan und Treppenhaus wird aus dem schnellen Vorübergehen vielleicht ein zweiter, genauerer Blick. Und aus einer vermeintlich eindeutigen Darstellung wird eine Frage.

Tanzperformance zur Eröffnung

Zur Eröffnung am Freitag zeigte Tänzerin Christiane Budden, wie sich das Thema des Abends körperlich greifen lässt. In einer dichten Performance verwandelte sie Bewegung und Klang in eine Reflexion über Verzerrung und Klarheit. Danach übernahm AdK-Vorsitzende Katja Nötzold das Wort und schickte die Gäste auf die Runde.

Reibung statt homogener Kanon

Was die Besucher dort erwartet, ist kein homogener Kanon, sondern Reibung. Das Unvollkommene behauptet seinen Rang neben formaler Strenge, das Unangepasste trotzt der schnellen Dekoration. Das Fragezeichen im Titel erweist sich als programmatische Warnung: Niemand blickt voraussetzungslos. Jeder Flurgänger bringt sein Gepäck mit. (ck)

Öffnungszeiten und Eintritt

Wer die Auseinandersetzung sucht, findet sie an der Buchmühlenstraße 12. Die Ausstellung „Ungefiltert?“ läuft bis zum 17. Dezember 2026. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 8 bis 21 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr. Der Eintritt kostet nichts – außer der Bereitschaft, den eigenen Filtern bei der Arbeit zuzuschauen.