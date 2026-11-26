Jeden Tag ein Kilometer mehr: Für Manni Hartmann wächst die Strecke im Advent bis auf 24 Kilometer. Vom 1. bis zum 24. Dezember läuft der Feuerwehrmann seinen vierten Adventskalenderlauf – insgesamt 300 Kilometer. Diesmal geht es ihm um schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen: Hartmann sammelt für das stationäre Hospiz am Quirlsberg. Die Rembold-Stiftung verdoppelt die eingehenden Spenden bis zu einer Gesamtsumme von 3000 Euro.

Start am Hospiz, Runden um die Saaler Mühle

Der Start ist am Hospiz auf dem Gesundheitscampus Quirlsberg geplant. Dort soll Hartmann an Heiligabend nach der letzten Etappe auch ins Ziel laufen. An den übrigen Tagen dreht er seine Runden rund um die Saaler Mühle. Mitlaufen ist ausdrücklich erwünscht. „Wer Lust hat, kann mich gerne auf meinen Runden begleiten. Ich freue mich über jede Unterstützung“, sagt Hartmann. Der Startschuss fällt am 1. Dezember. An diesem ersten Tag steht ein Kilometer auf dem Plan; am zweiten sind es zwei, am dritten drei. So wächst die tägliche Strecke bis zum Heiligabend auf 24 Kilometer. Die Addition ergibt 300 Kilometer in 24 Tagen.

Hartmanns Motivation: Wertvolle Arbeit im Hospiz

Warum er sich diese Herausforderung erneut vornimmt, begründet Hartmann mit der Arbeit im Hospiz: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten hier jeden Tag eine wertvolle Arbeit. Ich hoffe, dass sich möglichst viele Menschen an der Spendenaktion beteiligen und wir gemeinsam eine schöne Summe für das Hospiz zusammenbekommen.“ Mit dem Lauf will er Aufmerksamkeit für die Einrichtung schaffen und möglichst viele Menschen zum Spenden bewegen.

Stifter verdoppelt bis 3000 Euro

Die Rembold-Stiftung unterstützt die Aktion, indem sie die eingehenden Spenden bis zu einer Gesamthöhe von 3000 Euro verdoppelt. Die Zusage bedeutet: Bis der Fördertopf ausgeschöpft ist, legt die Stiftung zu jedem gespendeten Euro einen weiteren Euro dazu. Kommen mindestens 3000 Euro von Unterstützern zusammen, kann das Spendenaufkommen für das Hospiz auf insgesamt 6000 Euro steigen. Hartmanns Lauf ist damit auch ein Aufruf, die Verdopplung gemeinsam auszuschöpfen.

Die Stiftung und ihr Engagement

Gegründet wurde die Stiftung 2011 von Dr. Jürgen Rembold; ihr Sitz ist in Rösrath. Sie fördert bürgerschaftliches Engagement in vielen gesellschaftlichen Bereichen, darunter Kunst und Kultur, Jugend- und Altenhilfe, Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie Umwelt- und Naturschutz. Rund 300 Projekte hat die Stiftung seit ihrer Gründung nach eigenen Angaben bereits unterstützt.

Stiftungsgründer und Vorstand Dr. Jürgen Rembold begründet die Unterstützung mit der besonderen Aufgabe des Hospizes: „Das Hospiz am Quirlsberg begleitet schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen in einer besonders sensiblen Lebensphase. Diese wichtige und menschlich wertvolle Arbeit unterstützen wir sehr gerne.“

Stifter Rembold (l.) verdoppelt. Copyright: Daniel Beer

Warum das Hospiz auf Spenden angewiesen ist

Ein Aufenthalt im Hospiz ist für die Gäste kostenlos. Die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen übernehmen 95 Prozent der Kosten. Die verbleibenden fünf Prozent muss das Hospiz selbst aufbringen. Wie alle Hospize in Deutschland ist es deshalb auf Spenden angewiesen. Der Adventskalenderlauf soll dazu beitragen, diese Lücke zu schließen.

So können Interessierte spenden

Wer Hartmanns Lauf unterstützen möchte, kann über die Spendenplattform GoFundMe unter dem Aktionsnamen „Mannis Adventskalenderlauf für das Hospiz am Quirlsberg“ spenden.

Weitere Informationen zu Spendenmöglichkeiten auch auf der Internetseite des Quirlsbergs.

www.evk.de/beitrag/300-kilometer-fuer-das-hospiz-am-quirlsberg