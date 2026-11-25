Pfadfinder übergeben 6505 Unterschriften an die Stadt

6505 Unterschriften für den Erhalt des Quirlsbergs: Der Pfadfinderstamm Folke Bernadotte hat an diesem Montag die Listen für sein Bürgerbegehren zum Erhalt des Quirlsbergs für die Jugendarbeit an die Stadtverwaltung übergeben. „Diese Zahl wird uns lange im Gedächtnis bleiben“, erklärte Janis Reinhold von der Stammesführung der Pfadfinder. Auch Reinhold dankt allen. Nach eineinhalb Monaten Sammlung liegt die Zahl deutlich über dem erforderlichen Quorum von 4422 gültigen Unterschriften.

Stadt prüft nun die Gültigkeit der Stimmen

Ob alle Stimmen anerkannt werden, muss nun die Stadt prüfen. Der Rat hatte das Bürgerbegehren im Oktober einstimmig für zulässig erklärt. Die Pfadfinder wollen erreichen, dass das Gebäude Quirlsberg 1 dauerhaft für die Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung steht. Die Stadt plant, das Jugendzentrum Q1 auf das Zanders-Gelände zu verlagern. Für den Stamm bleibt damit die Zukunft des bisherigen Standorts offen.

Viele Gespräche beim Sammeln der Unterschriften

Beim Sammeln seien viele Gespräche entstanden, berichtet Reinhold. Jugendliche hätten sich mehr eigene Treffpunkte gewünscht, junge Eltern nach Orten für ihre Kinder gefragt. Ältere Menschen hätten dafür geworben, der heutigen Jugend ähnliche Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen, wie sie selbst erlebt hätten. „Die Kinder- und Jugendarbeit am Quirlsberg tut der Stadt gut und muss erhalten bleiben“, heißt es in der Mitteilung.

Appell an die Politik zum Dialog

Die Initiatoren appellieren an die Politik, das Bürgerbegehren anzunehmen, den Standort zu erhalten und mit den Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit in den Dialog zu treten. Diese könnten am besten erklären, welche Angebote junge Menschen benötigten. Sollte der Rat das Anliegen ablehnen, müsse er aus Sicht der Pfadfinder erläutern, was mit dem Standort geplant sei und ob die Fläche für Kinder- und Jugendarbeit langfristig schrumpfen solle.

Wie es jetzt weitergeht: Rat, Bürgerentscheid, offene Zukunft

Wird das Quorum bestätigt, muss sich der Rat erneut mit dem Anliegen befassen. Übernimmt er die Forderung nicht, kommt es zum Bürgerentscheid: Dann stimmen die Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft des Quirlsbergs ab. Der Stamm wirbt dafür, für den Erhalt zu votieren. Die Übergabe ist ein Etappenschritt in einem seit Monaten geführten Streit – entschieden ist die Zukunft des Q1 noch nicht. (wg)