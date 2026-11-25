Wunschbaum in der Rhein-Berg-Galerie

Ein Wunschbaum steht ab sofort wieder in der Rhein-Berg-Galerie. Besucher können Wünsche von Bewohnern aus sieben Seniorenheimen der Region erfüllen. Dazu hängen Wunschkarten am Baum.

So können Besucher mitmachen

Wer mitmachen will, nimmt eine Karte ab, besorgt den Wunsch und verpackt das Geschenk. Bis zum 12. Dezember kann es an der Kundeninformation im Erdgeschoss abgegeben werden. Die Tanzgruppe „Sandstürmer“ der KG Närrischer Sander unterstützt die Aktion und bringt die Päckchen rechtzeitig in die Heime.

Freude schenken in der Weihnachtszeit

Wünsche reichen von Alltagsgegenständen bis zu kleinen Aufmerksamkeiten. „Gerade in der Weihnachtszeit möchten wir an die Menschen denken, für die diese Tage vielleicht etwas stiller und einsamer sind“, sagt Centermanagerin Assenmacher. Mit dem Wunschbaum wolle die Galerie gemeinsam mit den Besuchern Freude schenken und zeigen, dass niemand vergessen werde. (wg)