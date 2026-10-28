Sonnenkappe auf, Schultern bedecken und bei großer Hitze besser im Schatten bleiben: In der AWO Kita Schildgen gehören solche Regeln längst zum Alltag. Jetzt ist die Einrichtung erneut für ihr Engagement beim Sonnenschutz ausgezeichnet worden. Sie erhielt die Rezertifizierung im „Sun-Pass-Projekt“ der Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen und der Krankenkasse IKK classic.

Seit 2020 im Präventionsprojekt dabei

Seit Januar 2020 beteiligt sich die Kita an dem Präventionsprojekt. Um als Sun-Pass-Kita ausgezeichnet zu werden, müssen Einrichtungen zahlreiche Maßnahmen zum UV-Schutz dauerhaft umsetzen und dokumentieren. Kinder sollen spielerisch an das Thema herangeführt, Eltern und Fachkräfte informiert werden. Das passe gut zum Profil der Einrichtung, sagt Kita-Leiterin Isabelle Schönfeld. Als anerkannter Bewegungskindergarten mit dem „Pluspunkt Ernährung“ legt die Kita ohnehin einen Schwerpunkt auf Gesundheit.

Der Sonnenschutz beginnt bereits bei den Aufnahmegesprächen. Eine Sonnenschutzwand informiert über den aktuellen UV-Index und die entsprechenden Schutzmaßnahmen. Eltern und Beschäftigte können zudem an Online-Schulungen teilnehmen.

Spielerisch lernen: Das Thema im Kita-Alltag

Für die Kinder wird das Thema anschaulich in den Alltag eingebaut. Bilderbücher, Lieder und Experimente gehören ebenso dazu wie die Anleitung, sich selbstständig einzucremen. Gemeinsam beobachten Kinder und Erzieher Wetter und Natur und überlegen, welche Kleidung sinnvoll ist. Auch die Beschattung des Außengeländes gehört zum Konzept.

Kinder seien besonders gefährdet, weil ihre Haut noch dünn sei und nur geringen natürlichen Eigenschutz besitze, erläutern die Projektpartner. Sonnenbrände im Kindesalter erhöhten das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken. Erfahrungen aus dem Projekt zeigten zudem, dass die Gefahren intensiver Sonnenstrahlung noch immer häufig unterschätzt würden.

„Das große Interesse und die Lust, die Vorgaben auch kreativ umzusetzen, haben uns sehr begeistert“, sagt Stefanie Müller von der IKK classic. Die erneute Auszeichnung zeigt, dass der Sonnenschutz in Schildgen fester Bestandteil des Kita-Alltags geworden ist. (wg)