Auf den weiteren Kunstrasenplatz am Stadion Paffrather Straße müssen Schulen und Sportvereine voraussichtlich noch bis Sommer 2028 warten. Erst dann sollen auch die Arbeiten an der geplanten Multifunktionsfläche abgeschlossen sein. Das geht aus dem Sachstandsbericht der Stadt für den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport am 26. November hervor. Zugleich macht ein weiteres Problem Druck: Der vorhandene Kunstrasenplatz ist verschlissen, sein Gummigranulat verklumpt.

Fehlende Grundlagen und schwieriger Untergrund

Für den Ausbau des Stadionareals fehlen bislang wichtige Grundlagen. Für die Fläche des zusätzlichen Kunstrasenplatzes gab es laut Verwaltung weder ein Bodengutachten noch eine Vermessung. Beim früheren Tennenplatz, auf dem Sportangebote und Parkplätze entstehen sollen, erschwert eine ehemalige Deponie die Planung. Der Untergrund ist nicht gleichmäßig tragfähig. Die Untersuchung vor Ort ist inzwischen abgeschlossen; das Gutachten mit Empfehlungen zum Aufbau wird bis Ende November erwartet.

Danach folgen Untersuchungen auf Methan und Kohlendioxid sowie Schadstoffprüfungen und die Planung der Regenwasserableitung. Ohne diese Grundlagen sei eine belastbare, umsetzbare Planung nach Einschätzung der Experten nicht möglich. Die Kreisstad will auf diese Weise spätere Mehrkosten und Änderungen vermeiden.

Geänderte Pläne wegen hoher Kosten

Bereits im Frühjahr war bekannt geworden, dass der ursprünglich auf dem alten Ascheplatz vorgesehene Kunstrasen zu teuer würde: Statt 2,5 Millionen Euro standen 3,6 Millionen Euro im Raum. Deshalb wurde das Konzept geändert. Ein kleineres Fußballfeld sollte auf einer Nebenfläche entstehen, der ehemalige Tennenplatz teilweise wieder als Parkplatz dienen und Freizeitangebote erhalten. Der Stadtsportverband hatte damals davor gewarnt, dass für den Freizeitsport am Ende kein Geld übrig bleiben könnte.

Gemeinsame Planung mit Generalunternehmer

Nun sollen beide Maßnahmen gemeinsam geplant werden, um den beschlossenen Kostenrahmen einzuhalten. Planung und Bau will die zuständige städtische Infrastruktur- und Projektgesellschaft IPGL an einen Generalunternehmer vergeben. Vorgespräche mit drei Unternehmen haben bereits stattgefunden.

Zeitplan mit Terminrisiken

Die Planung soll im ersten Quartal 2027 fertig sein, die Auftragsvergabe im zweiten folgen. Für die anschließende Baugenehmigung sind etwa sechs Monate vorgesehen. Vorbereitende Erdarbeiten könnten im vierten Quartal 2027 beginnen. Bodenverhältnisse, Genehmigungen und Wetter bleiben Terminrisiken.

Verschlissener Kunstrasen soll erneuert werden

Parallel steht die Erneuerung des bestehenden Kunstrasens an. Der 2013 gebaute Platz wird täglich von Schulen und drei Vereinen genutzt. Seit dem heißen Sommer kleben Granulatklumpen an Schuhen und verteilen sich auf der Anlage. Eine Reinigung würde nach Schätzung 50.000 bis 90.000 Euro netto kosten, aber höchstens zwei weitere Nutzungsjahre ermöglichen. Die Verwaltung plädiert deshalb für einen neuen Belag. Je nach Füllmaterial werden dafür 313.000 bis 360.000 Euro brutto veranschlagt.