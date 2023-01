Burscheid – Ein Einbrecher ist laut Polizeiangaben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Lager eines Restaurants eingedrungen und hat sich dort betrunken. Er hinterließ einen Rucksack mit persönlichen Papieren und sein Mobiltelefon am Tatort.



Der Hausmeister des Restaurants an der Montanusstraße stellte am Mittwochmorgen um 7.45 Uhr den Einbruch fest. Die Tür der Holzlaube, die als Lager genutzt wird, war aufgebrochen worden. Darüber hinaus hatte sich jemand am Kühlschrank mit Bier bedient.

Auf dem Boden entdeckte der Hausmeister einige leere Flaschen, weitere volle Flaschen fehlten komplett. Auch war ein Tablet entwendet worden, das dort üblicherweise zum Aufladen lag. Stattdessen hing an dem Kabel nun ein unbekanntes Handy. Vermutlich hatte der Einbrecher es zum Laden angeschlossen und nach dem Biergenuss dort vergessen.



Daneben fand man noch eine Notdurft samt Unterwäsche. Der Täter hatte in seinem Rausch scheinbar den Weg zur Toilette nicht mehr finden können. Und damit noch nicht genug, er vergaß sogar einen Rucksack mit persönlichen Papieren am Tatort. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 52-jährigen Burscheider. (fd)