Ein Ehrentitel für die Flöckchen

Vom Spitznamen unter Schützenkameraden zum lateinischen Ehrentitel des Kölner Karnevals: Die Flöckchen dürfen sich „Magister Linguae et Humoris Coloniensis“ nennen. Die KG Fidele Aujusse Blau-Gold vun 1969 zeichnete das Trio am 8. November in Porz aus. Der Titel bedeutet übersetzt „Meister der kölschen Sprache und des kölschen Humors“. Mit der Ehrung stehen Markus Kierdorf, Frank Müller und Uwe Kraus nun in einer Reihe mit Preisträgern wie Ludwig Sebus, den Höhnern und Guido Cantz.

Wie aus einem Spitznamen ein Bühnenname wurde

Bei der Verleihung ging es allerdings zunächst um einen Namen, der weniger gelehrt klingt, dafür umso vertrauter: Flöckchen. Wie der entstand, erzählten die Stimmungsmacher bei der Entgegennahme der Auszeichnung. Die Geschichte führt zurück in die Schützenbruderschaft, der Kierdorf angehört. Seine Kameraden nannten ihn als Sänger immer „Flöckchen“. Aus dem Spitznamen wurde schließlich der Name, unter dem die zunächst Kraus und Kierdorf gemeinsam auf der Bühne standen. Später kam Frank Müller hinzu.

Erste Auszeichnung des Abends in Porz

Den Preis nahmen die Flöckchen als erste Ausgezeichnete des Abends entgegen. Zahlreiche Karnevalsgesellschaften aus Porz und der Umgebung waren zur Verleihung gekommen. Der alljährlich verliehene Magister gehört zur Tradition der gastgebenden Gesellschaft.

Kölsches Liedgut über Landesgrenzen hinweg

In ihrer Würdigung lenkte Präsidentin Uschi Weißhaupt den Blick über die karnevalistischen Bühnen der Region hinaus. Sie berichtete von zahlreichen Projekten der Flöckchen, darunter auch Auftritte und Engagements im Ausland. Dabei vermittle das Trio kölsches Liedgut über Landesgrenzen hinweg. Die Sprache und die Lieder, für deren Pflege die Auszeichnung steht, nehmen die drei also auch dorthin mit, wo Kölsch nicht zum Alltag gehört.

Lob für den karitativen Einsatz

Besonders hob Weißhaupt den Einsatz für karitative Zwecke hervor. Dieser stehe bei den Flöckchen an erster Stelle. Sie setzten sich gern für andere ein. Mit dem Magister würdigte die Gesellschaft damit neben der Bühnenarbeit auch das Engagement, das die drei mit ihrer Musik verbinden. Ihre Projekte im Ausland und die Unterstützung anderer Menschen waren zentrale Punkte der Laudatio.

Verbundenheit mit dem Regionalverband Rhein-Berg

Freude über die Ehrung gab es auch bei den Vertretern des Regionalverbands Rhein-Berg. Die Flöckchen sind seit vielen Jahren dessen Fördermitglieder. Für die Vertreter des Verbands war es deshalb ein besonderer Anlass, die beiden unter den Ausgezeichneten zu erleben. Die Verbindung zur heimischen Karnevalsszene blieb bei aller Aufmerksamkeit für die internationalen Projekte sichtbar.

Auch die Filue erhalten den Magister

Eine zweite Ehrung des Abends galt den Filue. Nach 40 Jahren auf der Bühne will die Gruppe zum Ende der Session aufhören. Für vier Jahrzehnte kölsches Liedgut und kölsche Mentalität erhielt auch sie den Magister. Die Auszeichnung fiel für die Filue damit in die letzte Session ihrer Bühnenlaufbahn. Gewürdigt wurde eine lange Zeit, in der sie mit ihren Liedern zum musikalischen Karneval beigetragen haben.

Zwei Geschichten an einem Abend

So führte die Verleihung zwei Geschichten zusammen: Bei den Flöckchen wurde der Weg vom Spitznamen zum geachteten Stimmungsmachern nachgezeichnet, bei den Filue der Abschied nach vier Jahrzehnten vorbereitet. Beide gehören nun zum Kreis der Magister des Kölner Karnevals. (wg)