Neun statt 25: So viele öffentliche Parkplätze sollen auf einem 550 Meter langen Abschnitt der Gierather Straße bleiben, wenn die Radpendlerroute nach Köln gebaut wird. Die Stadt sieht dafür Spielraum: Eine Erhebung ergab, dass im Untersuchungsgebiet selbst zu Spitzenzeiten mehr als ein Drittel der öffentlichen Stellplätze frei war. Ob die Vorplanung die Interessen von Radverkehr und Anwohnern überzeugend verbindet, ist eine der Fragen, über die der Mobilitätsausschuss am 1. Dezember berät.

Hauptroute in unabhängigen Teilstücken

Die auf Gladbacher Gebiet 3,3 Kilometer lange Hauptroute führt von der Kölner Stadtgrenze über Gierather Straße, Rodemich und Am Rodenbach bis zum Gladbacher S-Bahnhof. Sie wird in unabhängige Teilstücke gegliedert. Jetzt geht es um die Gierather Straße, den Knotenpunkt Am Dännekamp und den Weg Am Rodenbach. Für die folgenden Abschnitte bis Rodemich ruht die Planung: Der Kreis prüft eine alternative Trasse, Abstimmungen und Naturschutzfragen sind noch offen.

Mehr Grün und Piktogramme

Der 550 Meter lange erste Abschnitt reicht von der Stadtgrenze bis zum Schlodderdicher Weg. Für einen abgetrennten Radweg ist die Fahrbahn zu schmal: Radler bleiben im Mischverkehr und eine Piktogrammkette weist die Route aus. Die Vorzugsvariante ordnet Parkstände wechselnd an und fasst sie mit Grün ein. Das soll auch die Geschwindigkeit senken. Von 25 Stellplätzen an der Gierather Straße blieben neun. Eine Alternative mit Mittelinsel böte eine zusätzliche Querung, aber nur drei Stellplätze.

Die Bushaltestelle Gierath Richtung Köln soll verlegt und barrierefrei ausgebaut werden. Eine Querungshilfe scheitert dort an zahlreichen Zufahrten und Leitungen im Untergrund.

Parkraumanalyse: Auslastung bei höchstens 64 Prozent

Die Parkraumanalyse erfasste laut Stadt in Gierather Straße, Rodemich und Nebenstraßen rund 320 öffentliche Plätze, dazu 340 Garagenstellplätze und etwa 450 private Plätze auf Höfen und Zufahrten. An drei Tagen im September lag die höchste Auslastung der öffentlichen Plätze bei 64 Prozent. Entlang der Gierather Straße gab es zwar lokal mehr Belegung, in Seitenstraßen blieb aber Raum frei. Die Studie sieht Verlagerungspotenzial, vor allem bei Nutzung privater Stellplätze. Die Autos gehören laut Stadt überwiegend Anwohnern und bleiben häufig länger stehen. Damit widerlegt die Erhebung lokale Engpässe nicht: Auf einzelnen Strecken waren Plätze stärker belegt. Sie zeigt aber, dass die Knappheit nicht für das gesamte Gebiet gilt.

Zweiter Abschnitt: Fahrradstraße oder Einbahnregelung

Gesucht: Eine Radroute nach Köln. Copyright: Ralf Krieger

Im 380 Meter langen zweiten Abschnitt bis Am Dännekamp sind Deckensanierung, wechselndes Parken und eine Querungshilfe für Fußgänger geplant. Zusätzlich kann die Politik eine Fahrradstraße, eine sogenannte unechte Einbahnstraße oder beides beschließen. Radverkehr bliebe in beide Richtungen möglich; Pkw dürften aus Richtung Köln nicht mehr in die Gierather Straße einfahren. Sie würden über den Schlodderdicher Weg und die Mülheimer Straße umgeleitet. Das Gutachten erwartet dadurch keine Überlastung der Nebenstraßen.

Förderung und Sorge vor Ausweichverkehr

Eine Fahrradstraße gäbe dem Radverkehr Vorrang und eröffnete eine Landesförderung von bis zu 70 Prozent; ohne sie wäre die Deckensanierung nicht förderfähig. Die Einbahnregelung würde Durchgangsverkehr aus der Route nehmen, aber auf Nachbarstraßen verlagern. In der Bürgerbeteiligung gab es deshalb auch Sorge vor mehr Verkehr auf Schlodderdicher Weg und Am Dännekamp.

Knotenpunkt Am Dännekamp

Am Knotenpunkt Gierather Straße/Am Dännekamp empfiehlt die Verwaltung eine signalfreie Kreuzung mit Querungshilfen und einer Aufstellfläche für Radler. Ein Kreisverkehr ist die Alternative, über die der Ausschuss nicht abstimmen soll. Die Gestaltung hängt auch von der noch offenen Abstimmung mit dem Kreis zur Routenführung ab.

Am Rodenbach: Schmaler Ausbau spart Geld

Am Rodenbach soll der Weg am Regenrückhaltebecken auf rund 470 Metern ausgebaut werden. Die Verwaltung empfiehlt statt vier Metern überwiegend 3,50 Meter Breite und einzelne Engstellen. So entfallen teure Stützmauern. Die Variante kostet geschätzt 253.000 Euro netto – rund 25.000 Euro weniger als der breitere Ausbau. Bis zu 70 Prozent Förderung sind möglich.

Kosten sind erste Nettoschätzungen

Die Kosten sind erste Nettoschätzungen: 292.000 Euro für Abschnitt 1, rund 202.000 für Abschnitt 2, 225.000 für den Knoten und 253.000 Euro für Am Rodenbach. In der Entwurfsplanung kann sich noch zeigen, dass statt einer Deckensanierung am Ende ein Vollausbau nötig ist.