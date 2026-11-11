Ein kleiner Pieks kann vor einer schweren Erkrankung schützen – und Leben retten. Doch welche Impfungen haben Jugendliche tatsächlich, wo gibt es Lücken und wie gut sind Mädchen und Jungen gegen das krebsauslösende Humane Papillomvirus (HPV) geschützt? Das wollte das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises erneut wissen. Das Ergebnis: Die Impfquote gegen HPV ist bei Mädchen und Jungen gestiegen. Besonders bei Jungen.

Impfpässe von Siebtklässlern an 13 Schulen geprüft

An 13 weiterführenden Schulen im Kreis waren Mitarbeitende des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes im Juni und Juli unterwegs, um die Impfpässe von Siebtklässlern zu prüfen. Die Teilnahme war freiwillig. Insgesamt 594 Impfpässe wurden kontrolliert. Dabei ging es nicht nur darum, ob alle empfohlenen Impfungen vorhanden sind, sondern auch darum, die Jugendlichen für ihre Gesundheit zu sensibilisieren.

Schwerpunkt: Schutz vor Humanen Papillomviren

Ein Schwerpunkt lag auf der Impfung gegen Humane Papillomviren. Diese Viren können verschiedene Krebserkrankungen auslösen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die HPV-Impfung für Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren. Versäumte Impfungen sollen möglichst vor dem 18. Geburtstag nachgeholt werden. Aufklärung ist deshalb wichtig.

Impfquote bei Jungen steigt deutlich

Die Zahlen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis zeigen eine positive Entwicklung. Von den 311 Mädchen, deren Impfpässe ausgewertet wurden, waren 64 Prozent gegen HPV geimpft. Im Vorjahr hatte der Anteil bei 60 Prozent gelegen. Bei den Jungen fiel der Anstieg deutlicher aus: Von 280 Jungen waren rund 53 Prozent gegen HPV geimpft, gegenüber 40 Prozent im Vorjahr. Das entspricht einem Zuwachs von 13 Prozentpunkten.

Auch bei den übrigen Schutzimpfungen fiel die Bilanz erfreulich aus: Insgesamt 81 Prozent der überprüften Schülerinnen und Schüler konnten sämtliche weiteren von der STIKO empfohlenen Impfungen vorweisen. Allerdings bedeutet das auch, dass bei knapp einem Fünftel noch Nachholbedarf besteht.

Gesundheitsamt will Jugendliche früh sensibilisieren

„Unser Ziel ist es, schon Jugendliche für wichtige gesundheitliche Themen zu sensibilisieren und über den Sinn von Impfungen aufzuklären“, erklärt Dr. Sabine Kieth, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes. Besonders freue sie, dass so viele Schulen an der Aktion teilgenommen hätten und sich die Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr verbessert hätten.

Bei ihren Klassenbesuchen beschränkten sich die ärztlichen Teams nicht darauf, Impfpässe zu kontrollieren. Sie beantworteten Fragen, verteilten Informationsmaterial und machten auf die Jugendgesundheitsuntersuchung aufmerksam. Denn Vorsorge soll möglichst früh beginnen und nicht erst, wenn gesundheitliche Probleme auftreten.

Geldpreise für die Schulen mit der höchsten Beteiligung

Um die Beteiligung an der freiwilligen Aktion zu fördern, hatte der Kreis für die drei Schulen mit den höchsten Rücklaufquoten Geldpreise ausgelobt. Den ersten Platz sicherte sich die Nelson-Mandela-Gesamtschule in Bergisch Gladbach. Dort legten 80,9 Prozent aller Siebtklässler ihren Impfpass vor. Auf Rang zwei folgte die Integrierte Gesamtschule Paffrath mit 60 Prozent. Den dritten Platz belegte das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Bergisch Gladbach mit 53,5 Prozent.

Preisgelder für Spende, Ausflüge und Eisessen

Bei der Urkundenübergabe im Kreishaus gratulierte Gesundheitsamtsleiterin Kieth den Schulen und nutzte die Gelegenheit zum Austausch mit Schülern und Lehrkräften. Die Preisgelder kommen verschiedenen Zwecken zugute. Während die Integrierte Gesamtschule Paffrath ihren Gewinn an das gemeinnützige Projekt „Segundo Montes“ in El Salvador spendet, das sie seit Jahren unterstützt, planen die anderen Schulen Klassenausflüge und ein gemeinsames Eisessen im Sommer.

Was Eltern jetzt tun sollten

Für die Eltern endet die Aktion nicht mit der Kontrolle des Impfpasses. Sie erhielten eine Bescheinigung über das Ergebnis. Wo Impflücken festgestellt wurden, empfahl das Gesundheitsamt, diese beim Kinder- und Jugendarzt oder Hausarzt schließen zu lassen. Schließlich schützen Impfungen nicht nur die Geimpften selbst. Bei ansteckenden Krankheiten können sie auch besonders gefährdete Menschen schützen, deren Immunsystem zu schwach ist oder die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Das Kreisgesundheitsamt hofft, dass die Aktion auch über den Schulbesuch hinaus Wirkung zeigt: indem Jugendliche mit ihren Eltern über Impfungen sprechen und fehlenden Schutz nachholen lassen. (wg)